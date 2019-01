Rostock

Auf der Scandlines-Fähre „Berlin“ (im Hintergrund) haben am Montagabend mehrere Organisationen unter Führung des Rostocker Brandschutz- und Rettungsamtes geprobt, wie sie in Katastrophenfällen auf der Fähre vorgehen müssen. Im Szenario der fünfstündigen Übung war auf der Überfahrt zwischen Gedser und Rostock ein Feuer auf dem 169 Meter langen Schiff ausgebrochen. Die Retter, unter anderem von der Lübecker Feuerwehr, mussten auf hoher See den Brand bekämpfen und Menschenleben retten. Später haben die Hilfskräfte im Seehafen einen Massenandrang von Verletzten zu bewältigen gehabt. Neben der Reederei Scandlines waren das Havariekommando Cuxhaven, der Rostocker Hafen und die Gesellschaft für Schiffssicherheit beteiligt.

Joachim Mangler