Rostock

Es ist eines der Lieblingsprojekte von Noch-Oberbürgermeister Roland Methling (UFR) – und zugleich eines der ganz großen Vorhaben für die Bundesgartenschau 2025: Doch der Traum von einem Plateau über der L 22, einem Deckel für die meistbefahrene Straße des Landes ist geplatzt. „Wir werden das Vorhaben nicht bis zur Buga 2025 umsetzen. Das geht nicht“, bestätigte Sigrid Hecht, Geschäftsführerin der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS), jetzt der OZ. Die RGS plant im Auftrag der Hansestadt die Buga-Bauten. „Der Bau des Plateaus ist zeitlich einfach nicht zu realisieren bis 2025.“

Methlings alter Traum

Für die Entwicklung des Rostocker Stadthafens ist die L 22 ein Problem – und das wissen die Verantwortlichen im Rathaus schon seit Jahren: Bis zu 40 000 Fahrzeuge sind pro Tag auf der Straße direkt an der Warnow unterwegs. Wer von der Innenstadt ans Wasser will, muss an Ampeln warten – und vier Spuren überqueren. Bereits 2012 brachte Oberbürgermeister Roland Methling (UFR) deshalb eine Querung ins Gespräch. Das Plateau. Die Autos sollten in einer Art Tunnel verschwinden, obendrauf sollten Grünfläche entstehen. Von der Schnickmannstraße bis ans Wasser sollten die Fußgänger ungehindert flanieren können.

Nach Jahren des Stillstandes wurde die Idee nun zur Buga-Bewerbung wieder aufgegriffen. Doch dass eine solche Lösung teuer werden würde, mussten die Planer schnell feststellen: Ursprünglich sollte das Plateau 200 Meter breit werden. Doch das hätte nach OZ-Informationen mehr als 100 Millionen Euro gekostet – mehr als das geplante neue Landesmuseum für Archäologie und auch mehr als das neue Volkstheater. Also wurde die Querung abgespeckt – auf nur noch 30 Meter Breite, auf Baukosten von „nur“ noch knapp 17 Millionen Euro. Doch auch daraus wird nichts.

Der geplante „Deckel“ über der L 22 sollte die Breite Straße direkt mit dem Stadthafen und dem ebenfalls geplanten Archäologischen Landesmuseum verbinden. Quelle: Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung

Absage nach Krisengespräch

Nach Angaben von Stadtsprecher Ulrich Kunze hatte das Architektur- und Ingenieurbüro Inros Lackner nun untersucht, „ob die geplanten Einzelmaßnahmen im zentralen Bereich des Stadthafens einschließlich des Plateaus mit Tieferlegung der L 22 bis zum Beginn der BUGA 2025 vollumfänglich und termingerecht gebaut werden können“. Das Ergebnis war für die Verantwortlichen enttäuschend: „Wir brauchen für dieses Vorhaben ein formelles Planfeststellungsverfahren. Das kostet viel Zeit“, erklärt RGS-Chefin Hecht. Frühestens 2024 hätten die Arbeiten an dem Plateau beginnen können. „Dann wären wir erst im Sommer 2025 fertig – also zu einem Zeitpunkt, an dem die Bundesgartenschau längst eröffnet ist. Es ist unmöglich, dieses Vorhaben früher umzusetzen.“ Und außerdem: Der Bau des Plateaus hätte alle anderen Vorhaben gefährdet. „Wir müssten dafür zeitweilig die L 22 sperren“, so Hecht. Aber das geht nicht: „Wie sollen wir ein Museum und ein Theater bauen, wenn wir die Straße zu den Baustellen dichtmachen?“

Nach OZ-Informationen war die Querung vor gut zwei Wochen Thema eines Krisengesprächs der Buga-Planer. Denn auch die Kosten für das Projekt sollen explodiert sein. Davon will das Rathaus aber nichts wissen: In den Bewerbungsunterlagen für die Buga ist von rund 17 Millionen Euro die Rede. „Neuere Kostenschätzungen liegen uns nicht vor.“ Auch das Gerücht, dass der Hochwasserschutz zum Problem geworden sei, dementiert Stadtsprecher Kunze: „Als Stadt am Wasser hat Rostock sich den Problemen des Hochwasserschutzes zu stellen. Im Rahmen der künftigen Bauvorhaben sind diese damit verbundenen Herausforderungen zu berücksichtigen.“ Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt arbeitet aktuell an einem neuen Hochwasserschutz für den Stadthafen: „Wir brauchen neue, zusätzliche Barrieren an Land, die im Schnitt 1,40 Meter hoch werden - stellenweise sogar 1,70 Meter“, sagt der verantwortliche Planer auf Landesseite, Ronny Schmidt. Die neuen Barrieren sollten ursprünglich erst bis 2029 gebaut werden. Für die Buga zieht das Land die Vorhaben aber vor.

Plateau kommt nur später

RGS-Chefin Hecht betont, dass der Bau des Plateaus nur aufgeschoben, nicht aber vom Tisch sei. „Bei allen Planungen für den Stadthafen werden wir weiterhin davon ausgehen, dass es irgendwann die direkte Verbindung von der Innenstadt an die Warnow geben wird“, sagt sie. Wann das sein wird, sei aber offen: „Erst nach der Buga werden wir uns wieder damit befassen können.“ Die RGS arbeite derzeit an Plänen für eine „Zwischenlösung“: „Natürlich wollen wir bereits zur Buga eine Querung für Fußgänger ermöglichen. Aber ob das eine provisorische Straßenbrücke wird oder etwas anderes, wissen wir schlichtweg noch nicht.“ Die RGS habe eine Arbeitsgruppe einberufen, die sich nun mit Alternativen zum Plateau befassen soll. „Wir hatten aber erst zwei Wochen Zeit. Es gibt mehrere Überlegungen, aber noch keine Ergebnisse.“

Für die Buga-Planungen ist das Aus für das Plateau der zweite Rückschlag binnen weniger Wochen: Die Planungen für das Archäologische Landesmuseum liegen derzeit auch auf Eis. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hat das Vorhaben vorerst gestoppt – weil die Kosten für den Museumsbau von knapp 30 Millionen Euro auf mehr als 80 Millione Euro gestiegen waren. Hinter den Kulissen verhandelt die Stadt nun mit dem Land über Lösungen. OB Methling hat der Regierung bereits angeboten, dass sich die Hansestadt mit bis zu 25 Millionen Euro an dem Theaterbau beteiligen könnte.

Andreas Meyer