Sanitz

Am 3. Februar 2019 wählt die Gemeinde Sanitz einen neuen Bürgermeister. Nach mehr als 20 Jahren verabschiedet sich Amtsinhaber Joachim Hünecke (FDP) aus dem Rathaus. „Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 20. November“, sagt Gemeindewahlleiter Daniel Schenke. Die Besetzung des Amtes wurde landesweit ausgeschrieben.

Als erste Partei schickt nun die CDU ihren Kandidaten ins Rennen. Auf einer Wahlkreismitgliederversammlung setzten die Christdemokraten Enrico Bendlin auf die Liste für die Wahl zum Bürgermeister. „Wir sind von Enrico Bendlins Qualitäten voll überzeugt“, sagt die Fraktionsvorsitzende Gudrun Weimer. Der gebürtige Sanitzer habe als Büroleiter des Bundestagsabgeordneten und Kreistagsmitglieds Peter Stein Kommunal- und Bundespolitik hautnah mitgestalten können und sei mit der Aufgabe als Bürgermeister schon gut vertraut.

Stein freut sich über die persönliche Entwicklung seines Mitarbeiters. Dennoch: „Ich verliere mit Enrico meinen Vertrauten und Büroleiter, einen lokal und national bestens vernetzten und integren Teamplayer, doch dafür erhält Sanitz bald einen klugen und ambitionierten Bürgermeister."

Bendlin selbst, der Mann mit dem charakteristischen roten Bart, gibt sich bescheiden: „Ich treffe auf eine Gemeinde, die von Joachim Hünecke in einem hervorragendem Zustand übergeben wird, ein Erbe, dass ich als Ur-Sanitzer mit vollem Herzen antreten und weiterentwickeln möchte.“ Er wolle ein Bürgermeister für alle Orte der Gemeinde sein und diese in ihren Funktionen stärken. „Besonders wichtig ist mir der Zusammenhalt zwischen Jung und Alt. Der größte Schatz eines Bürgermeisters sind Menschen, die sich in ihre Gemeinde einbringen", sagt Bendlin, der sich eine starke Bürgerbeteiligung wünscht und das Ehrenamt stärken möchte.

Der Wahlausschuss wird am 11. Dezember über die Zulässigkeit aller eingegangenen Bewerbungen entscheiden.

Doris Deutsch