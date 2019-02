Rostock

Im Streit um das geplante Archäologisches Landesmuseum am Rostocker Stadthafen und die explodierenden Baukosten hielten sich die Spitzen der Landesregierung bisher zurück. Weder von Finanzminister Mathias Brodkorb, noch von Bildungsministerin Birgit Hesse oder Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (alle SPD) gab es in den vergangenen Tagen klare Aussagen zum Planungsstopp. Als erster Spitzenpolitiker bezieht nun Vize-Ministerpräsident und Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) klar Stellung: Nein, die Landesregierung will der Hansestadt das neue Museum nicht wegnehmen. Doch: „Wenn sich die Kosten für den Bau fast verfünffachen, dann müssen wir darüber reden.“

„Keine zweite Elbphilharmonie “

„Anfangs war von Kosten zwischen 25 und 30 Millionen Euro die Rede, jetzt sind es auf einmal 80 Millionen Euro“, sagte Caffier am Mittwoch der OZ. „Natürlich haben wir die Sorge, dass das Archäologische Landesmuseum zu so etwas wie einer zweiten Elbphilharmonie wird – und das aus 80 Millionen dann vielleicht doch 200 Millionen Euro werden“, so der Innenminister. Bei dem Hamburger Musiktempel waren die Kosten von ursprünglich geplanten 200 Millionen Euro am Ende auf fast eine Milliarde Euro gestiegen. „Wir haben die Vorlage des federführenden Ministeriums zurück verwiesen. Wir müssen über das Thema reden und gemeinsam Lösungen finden“, sagt Caffier. Klar, werde das Museum teurer als ursprünglich geplant: Denn einst sollte es in die Societät Maritim ziehen, nun wird ein Neubau am Wasser favorisiert. „Als Regierung müssen wir auf den Gesamthaushalt achten. Es gibt offenbar auf Bundesebene Signale, dass die Steuereinnahmen zurückgehen werden. Das haben wir im Blick zu behalten.“

Über eine Kritik ärgert sich Caffier richtig: Johannes Kalbe, Sprecher der Initiative „Pro Archälogisches Landesmuseum“ hatte dem Minister vorgeworfen, er wolle das Museum statt in Rostock lieber in Neustrelitz oder im Tollensetal bauen – „in der Pampa“, so Kalbe wörtlich. „Wer sich so über die Regionen außerhalb Rostocks äußert, hat den Maßstab verloren – und missachtet die Menschen in diesem Land.“

Vize-OB: „Wir wollen kein Heimatmuseum “

Rostocks Vize-Oberbürgermeister Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) warb indes für eine schnelle Einigung beim Thema Landesmuseum: „Am Stadthafen bietet ein solches Museum einmalige Chancen – und zwar für das ganze Land.“ Natürlich könne man das Museum auch kleiner und günstiger bauen. „Aber dann bauen wir ein Heimatmuseum. Wir aber brauchen ein repräsentatives Gebäude, ein Wahrzeichen für MV – und in dem präsentieren wir gemeinsam die Siedlungsgeschichte des Landes und des Ostseeraums.“ Der SPD-OB-Kandidat warnte zugleich davor, in Rostock zu viel auf einmal zu wollen: „Wir müssen uns bis 2025 auf die Bundesgartenschau, das Museum und das neue Theater konzentrieren.“

