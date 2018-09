Rostock/Dobbertin/Thiessow

Der Campingbranche in Mecklenburg-Vorpommern steht wegen des guten Sommers möglicherweise ein Übernachtungsrekord ins Haus: „Wir haben die Hoffnung, an die Zahlen des Rekordjahres 2016 anzuschließen - und vielleicht noch eine Schippe drauf zu legen“, sagte der Vorsitzende des Landesverbands der Campingwirtschaft, Gerd Scharmberg. Er sei optimistisch, aber noch sei das Jahr nicht vorbei. So oder so sei die Camping-Saison aber gut verlaufen: „Der goldene Herbst kann uns das Geschäftsjahr nicht mehr vermiesen, höchstens dämpfen.“ Auf den 208 Zeltplätzen zwischen Ostsee und Seenplatte waren im ersten Halbjahr rund 1,4 Millionen Übernachtungen gezählt worden. Das waren 7,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und der höchste Halbjahreswert seit 1990.

dpa/mv