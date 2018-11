Rostock

Clueso betritt die Bühne, Gitarre, Spitzbubenlächeln, bretonische Matrosenmütze auf dem Kopf – und ist da, präsent. Ein Ton, ein Spruch, noch ein Lächeln und dieser joviale, junge Kerl hat sein Publikum im Griff. Einmeterneunundsiebzig pure Sympathie. 1500 Zuschauer sind ins Rostocker Moya geströmt. Auf den ersten Blick überwiegend Frauen. Das Publikum ist im Schnitt so 35 plus, akademisch gebildete höhere Mittelschicht. Doch Frauenmusik? Lars Buchfink (44), Unternehmer aus Rostock, schüttelt den Kopf: „Nein, ich würd’ sagen: Ruhige Musik. Eher was für den Ursprung. Aber es ist ein schönes Konzert mit Clubmusik.“

Glücksgefühle aus dem Leben eines Musikers

Clueso kennt die Republik spätestens seit seinem Duo und der Neuauflage des Hits „Cello“ (1973) von und mit Udo Lindenberg. Der 38-jährige Erfurter hat bereits auf Zusammenarbeit mit gestandenen Showgrößen gesetzt als der brave Rest der im Mainstreamradio getunten Hobbymusiker aus dem Deutsch-Lollipophimmel noch nicht mal wusste, dass das überhaupt erlaubt ist. Jetzt machen’s alle. Wobei die Kooperation mit King Udo vom älteren Herrn ausging. Clueso erzählt das dem Publikum, als könne er es immer noch nicht glauben. „Der hat mich einfach angerufen und gefragt, ob ich Bock auf ’ne Mukke hätte.“ Das sei für ihn, der als Kind immer heimlich mit dem Bruder in die Wohnstube (Achtung: Heimatkolorit!) der Eltern geschlichen sei, um die alten Udo-Platten zu hören, wenn die Alten nicht zu Hause gewesen sind, ungefähr so gewesen, als würde man eine Hotellobby betreten und Mickey Mouse persönlich würde die Freitreppe herunterschreiten. Glücksgefühle im Leben eines Musikers.

Clueso – das ist so ein bisschen wie der schöner Zander ohne Zähne im Goldfischebecken deutscher Durchschnittsmusik. Der Intellektuelle zwischen all dieser gleichklingenden Silbermond-Revolverheld-Juli-Frida-Gold-Christina Stürmer-Sauce. Was Clueso von all den Deutschpop-Artisten unterscheidet, ist, dass er ein Musiker ist und nicht nur einen darstellen will. Vielmehr noch: ein Musikant. Ein gut aussehender, verschmitzter Bengel irgendwo zwischen Poet und bester Schwiegersohn der Welt. Die Mitdreißigerinnen im Publikum wissen ganz genau: Dem kann ich meine pubertierende Tochter anvertrauen. Der verführt nicht, der singt ihr was mit Gitarre am Lagerfeuer vor.

Clueso kommt ein wenig rüber wie ein Clochard mit Reihenendhaus, ein Landstreicher mit Gitarre und Mastercard in der Jeans. Ein deutscher Bob Dylan ohne Revoluzzer-Attitüde, dafür gut aussehend. Der will nicht weh tun, aber auch nicht seicht sein. Geht der auf Weltreise, dann nicht mit der Harley, der nimmt den Bus. Und genauso sind seine Songs. Beobachtungen aus dem Reich der deutschen Mitte und der gehobenen Mittelschicht. Dort, wo das Lächeln wohnt und nichts Schlimmes passiert und auch nix wehtut. „Vier Jahreszeiten an einem Tag“, „Chicago“, „Was wissen du und ich schon über sie?“, „Wenn du liebst . . .“, „Du und Ich“, „Achterbahn“ oder „Gewinner“ („Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei uns zu verlier’n“) – das läuft alles sauber durch, begeistert das Publikum bis zum Hände-in-die-Höh und Gruppenselfie, ist sehr schön beobachtet, erzählt und musiziert. Aber gewürzt ist es, als würde da einer asiatisch kochen wollen und aus Sorge, dass sich jemand die Schnute verbrennt maximal Kardamom als Gewürz nehmen. Bloß niemanden erschrecken.

Ein Musikant, der gern Geschichten erzählt

Clueso dreht sich nicht nur um sich selbst, sondern um die Welt - wenn auch eine ohne Zweifel gute und saubere. Im Grunde seines Herzens ist er ein Musikant, der gern Geschichten erzählt, zu denen man aber auch ganz gut an seiner Schulter wegnicken kann. Aber den muss man einfach mögen. Dazu gibt’s coole Erinnerungen von der Zeit on Tour für die neue Scheibe „Handgepäck“, Anekdoten über King Udo und natürlich „Cello“. Leider ohne Udos Nuscheliebeleien. Aber so what? Das Publikum rast vor Freude. Naja, sagen wir mal so: Es lächelt etwas lauter.

Oder wie ein 48-jähriger Rostocker meinte: „Ganz nett, das Konzert.“

Michael Meyer