Rostock

Rostocks Bildungssenator und OB-Kandidat Steffen Bockhahn (Linke) widerspricht „seiner“ Fraktion im Schweriner Landtag: Das Land und Kommunen sollen doch bitte für jeden Schüler in MV Computer anschaffen, hat die Linke gefordert. „Aber eine Eins-zu-Eins-Versorgung ist gar nicht nötig“, sagt Bockhahn. Während in Schwerin noch diskutiert wird, hat er längst fertige Pläne für die Schulen der Zukunft: 12,3 Millionen Euro will die Hansestadt nach OZ-Informationen bis 2023 in die digitale Ausstattung der Schulen investieren – in Computer und Tablets, schnelles Internet und WLAN.

Medienentwicklungsplan ist fertig

Das Konzept für die Digitalisierung der Schulen – in Rostock heißt es „Medienentwicklungsplan“. Ein mehr als 100 Seiten langes Papier, das der OZ vorliegt. In den kommenden Tagen will Senator Bockhahn es an die Fraktionen der Bürgerschaft geben. Zu den Plänen sagt er: „Digitales Lernen ist ein Muss im 21. Jahrhundert. Wir müssen den Schülern den bewussten Umgang mit den Möglichkeiten von Computern, Handys und dem Internet vermitteln.“ Und weiter: Wichtiger denn je sei es, dass sich auch die Jungen und Mädchen kritisch mit den Inhalten in der digitalen Welt auseinandersetzen. Aber: „Wir wollen auch zeigen, dass das Internet eine schier unendliche Wissensquelle ist – und dass sie sich selbstständig mit den digitalen Mitteln so viel beibringen können.“ Das lässt sich Rostock richtig viel Geld kosten: Pro Jahr will Bockhahn bis zu drei Millionen Euro investieren, spätestens zum Schuljahr 2023/2024 sollen alle Schulen „digitalisiert“ sein.

Schulen entscheiden selbst

Kernstück des Konzeptes ist die Anschaffung von neuer Technik für fast jeden Schüler: „Es ist nicht nötig, dass jeder Schüler von der Schule oder Stadt einen eigenen Computer gestellt bekommt. Viele Kinder besitzen bereits die entsprechende Technik. Unsere Aufgabe ist es aber, dafür zu sorgen, dass wirklich jeder Schüler die Möglichkeit hat, damit zu arbeiten – auch Kinder aus Familien, die sich einen modernen Computer oder ein Tablet nicht leisten können“, sagt der Senator auf Nachfrage und spricht davon, dass der Medienentwicklungsplan auch eine soziale Komponente habe.

„Wichtig ist für uns, dass jedes Kind jederzeit die Technik in der Schule nutzen kann. Es geht nicht darum, den Jungen und Mädchen ,Spielzeug’ zu spendieren, mit dem sie dann zu Hause daddeln können“, so Bockhahn. In den Grund- und Gesamtschulen halten die Experten der Stadt daher einen „3-1“-Schlüssel für ausreichend: Für drei Schüler wird ein Gerät angeschafft. „Wenn ein Kind gerade Sport hat, nutzt ein anderes die Technik im Unterricht. Das wird am Ende passen.“ In den Regionalen Schule, an den Förderschulen und an den Gymnasien soll der „Schüler-Computer-Schlüssel“ bei 2-1 liegen, an den Berufsschule bei 5-1. „Ob die Schulen Notebooks oder stationäre Computer nutzen wollen, Tablets oder Smartphones – das dürfen sie selbst entscheiden. Wir schaffen an, was die Schulen möchten.“

Schnelle Netze und digitale Tafeln

Kreidestaub soll es bald auch nicht mehr geben: Alle Klassen- und Unterrichtsräume werden digitalisiert, die klassischen Tafeln haben ausgedient. „Jedes Zimmer erhält digitale Präsentationstechnik. Das können Beamer, also Projektoren mit Computer-Anschluss, oder auch interaktive Tafeln sein“, so Bockhahn. Auch Informationen für den Schulalltag – Vertretungspläne zum Beispiel, Stundenpläne oder auch die Menüs in den Schul-Mensen – sollen in Zukunft auf „digitalen schwarzen Brettern“ oder auch via App auf dem Smartphone abrufbar sein. Und weil die Technik sich permanenten weiterentwickelt, will die Stadt einen „Schul-Innovationsfonds“ auflegen: Rund eine halbe Million Euro sollen in Zukunft pro Jahr bereit stehen, damit Lehrer und Schüler noch moderne Technik anschaffen können. Ein Thema für den Unterricht könnte in Zukunft beispielsweise die virtuelle Realität (VR) werden. Mit Hilfe so genannter VR-Brillen wäre es möglich, dass die Schüler im Bio-Unterricht durch Zellen und Körper reisen.

Schnelles Internet für alle Schulen

Voraussetzung für all die Ideen ist aber eine schnelle Anbindung aller Schulen an das Internet. „In diesem Punkt sind wir in Rostock schon sehr, sehr weit“, versichert der Senator. Seit 2013 baut die Hansestadt zusammen mit der Deutschen Telekom ein eigenes Glasfaser-Netz für die Einrichtungen der Verwaltungen auf. An dieses „Stadt-Netz“ sind bereits 41 der insgesamt 44 Schulen in städtischer Trägerschaft angeschlossen. „Bandbreiten von mindestens einem Gigabit pro Sekunde sind in dem Netz kein Problem“, sagt Bockhahn. Heißt: Binnen weniger Augenblick könnten die Schulen ganze Filme in höchster Auflösung aus dem Netz laden. „Wir brauchen in allen Schulen WLAN – nicht, damit die Schüler mit ihren Handys im Netz surfen, sondern damit alle das Internet zum Lernen nutzen können.“ Ein Punkt ist Bockhahn bei aller moderner Technik aber wichtig: „Der Umgang mit Füller und Papier wird weiterhin gelehrt – und muss weiterhin gelehrt werden. Das ist eine Kulturtechnik.“

Andreas Meyer