Rostock

Ja, bei all diesen Millionen kann einem auch als Landesminister(präsidentin) schnell schwindelig werden: 60 Millionen Euro für eine Kinderklinik, 50 Millionen Euro für ein Theater, 20 Millionen Euro für ein Fraunhofer-Forschungszentrum und bis zu 100 Millionen Euro für das neue Landesmuseum. Die Landesregierung wird in den kommenden Jahren viel, viel Geld in die Hansestadt überweisen. Natürlich muss eine Landesregierung an ganz MV denken – und nicht nur an die größte Stadt, die aktuell auch noch finanziell auf Rosen gebettet ist. Klar ist auch, dass es andere Regionen in MV gibt, die Investitionen in dieser Größenordnung nötiger hätten. Aber: In Rostock machen all diese Investitionen nunmal am meisten Sinn. In der Hansestadt und dem Umland leben die meisten Kinder (Stichwort Kinderklinik), Rostock ist das wirtschaftliche und wissenschaftliche Herz des Landes (Fraunhof-Institut) und hier sind die meisten Touristen. Der neue Stadthafen, der zur Bundesgartenschau 2025 fertig sein soll, wird eine Attraktion für das ganze Land – und auch Gäste von Rügen und Usedom, aus Boltenhagen und von der Müritz locken. Das neue Landesmuseum soll das Aushängeschild sein. Und die gibt es nicht für kleines Geld.

Andreas Meyer