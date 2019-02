Rostock

Die Prüfung gilt als extrem anspruchsvoll: 35 Anwärter haben sich im vergangenen Jahr für das Steuerberater-Examen in Mecklenburg-Vorpommern angemeldet. Nicht einmal die Hälfte davon hat bestanden. Lediglich zwölf Absolventen sind gestern bei einer Feierstunde im Rostocker Radisson-Hotel zu Steuerberatern bestellt worden. „Es ist eine sehr schwere Prüfung. Daher Respekt an alle, die bestanden haben“, sagt Ulrich Pohl, Referatsleiter im Finanzministerium MV und Vorsitzender des Prüfungsausschusses.

Die beste Note war eine 3,5. Erreicht hat sie Johannes Gottschall, der in der Rostocker Steuerberatungskanzlei „Ley & Coll. Molka Sprave Plagemann“ arbeitet. Der 34-Jährige musste beim Examen nicht nur umfassende betriebswirtschaftliche Kenntnisse nachweisen. Auch fundiertes Wissen bei Kommunal-, Landes- und Bundessteuern war gefordert genauso wie Durchblick bei Handels-, Gesellschafts- und Berufsrechtsfragen. Ein Jahr lang hat sich Gottschall, der gerne joggt und Klavier spielt, auf die Prüfung vorbereitet – mit Intensivkurs und Klausur-Training.

Finanzämter fordern weiter zahlreiche Belege

Nach seinem Studium arbeitete Gottschall zunächst in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hamburg. „2016 hat es mich dann aus familiären Gründen wieder zurück in die Heimat gezogen“, sagt der gebürtige Rostocker, der Vater von zwei Kindern ist. An seinem Job gefällt ihm, dass es nicht nur um Zahlen gehe, sondern er auch viel Kontakt zu Menschen habe. Als Steuerberater treffe er auf die unterschiedlichsten Charaktere in den verschiedensten Branchen. „Und für diese bin ich eine Vertrauensperson.“ Perspektivisch will sich Gottschall als Steuerberater selbstständig machen. „Im Rahmen der Kanzlei Ley und Kollegen.“

Der Bedarf an Steuerberatern im Land wächst. „Wir würden uns wünschen, dass sich noch mehr junge Menschen der Prüfung stellen“, sagt Holger Stein, Präsident der Steuerberaterkammer MV. Denn anders als häufig dargestellt, falle der Beruf des Steuerberaters der Digitalisierung nicht zum Opfer. Im Gegenteil. „Ein Beispiel dafür, dass der Einsatz computergestützter Systeme nicht zu weniger, sondern zu mehr Arbeit führt, haben wir kürzlich anhand des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsfverfahrens erfahren müssen“, sagt Stein. Die Finanzämter fordern weiter zahlreiche Belege nach.

Zahl der Mitarbeiter hat sich fast verdoppelt

Die Zahl der Mitarbeiter in den Steuerberatungskanzleien des Landes hat sich in den vergangenen zwölf Jahren nahezu verdoppelt: Waren hier 2006 rund 2300 Menschen tätig, sind es heute etwa 4300. Hinzu kommen circa 400 Azubis und Umschüler. Vor allem die Zahl der Steuerfachangstellten hat zugenommen. „Der Beratungsbedarf in Steuerangelegenheiten wächst kontinuierlich“, sagt Stein. In MV kommen derzeit 77 Umsatzsteuerpflichtige auf einen Steuerberater, in den alten Bundesländern sind es im Schnitt 36.

Anders als in anderen Branchen gebe es aber keine gravierenden Nachwuchsprobleme. „Weil wir uns nicht auf Werbung verlassen“, sagt der Geschäftsführer der Steuerberaterkammer, Jörg Hähnlein. Neben den klassischen Berufsschulstandorten seien zusätzliche Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen worden. „Bei uns kann sich auch die alleinerziehende Mutter ausbilden lassen“, so Hähnlein. Voll digitalisierte Lehrgänge machen es möglich.

Die Ausbildung zum Steuerberater Es gibt mehrere Wege, Steuerberater zu werden. Zwei davon führen über ein wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Hochschulstudium. Nach einer Regelstudienzeit von acht Semestern ist hier eine zweijährige Tätigkeit zum Beispiel in einer Steuerberatungskanzlei notwendig. Bei einer Regelstudienzeit von weniger als acht Semestern ist eine dreijährige praktische Tätigkeit Voraussetzung, um für die Prüfung zugelassen zu werden. Aber auch ohne Studium ist es möglich, Steuerberater zu werden. Eine Bedingung ist hier der Abschluss einer kaufmännischen Ausbildung, zum Beispiel als Steuerfachangestellter, plus eine zehnjährige Berufserfahrung. Als Steuerfachwirt reichen auch sieben Jahre praktische Tätigkeit. Die kürzeste mögliche Ausbildung beträgt sechs bis sieben Jahre.

André Wornowski