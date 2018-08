Rostock Groß Lüsewitz - Dem Badewasser auf den Grund gehen Vom 1. Mai bis 10. September werden alle vier Wochen landesweit durch die zuständigen Gesundheitsämter Wasserproben in den Badebereichen entnommen. In Mecklenburg-Vorpommern erfüllen 98 Prozent der Badegewässer die Qualitätsanforderungen.

An der Badestelle am Groß Lüsewitzer See nimmt Inspektorin Regina Friedrich Wasserproben und misst die Temperatur. Quelle: Doris Deutsch