Roland Rau ist Professor an der Uni Rostock und hat den Lehrstuhl für Demographie inne. Zudem ist er am Max-Planck-Institut für demografische Forschung tätig. Dort leitet er die Arbeitsgruppe Mathematische Demografie. Im Interview spricht der Forscher über das Altwerden.

Welches Alter können wir erreichen, welche „Rekorde“ sind möglich?

Prof. Dr. Roland Rau: Die älteste Person, die jemals gelebt habt, war die 1997 im Alter von 122 Jahren verstorbene Jeanne Calment. Dieser Rekord steht seit mehr als 20 Jahren. Sie ist auch die einzige Person, die älter als 120 Jahre alt wurde. Es gibt jedoch einige, die 117 wurden und eine Frau wurde 119. Ob diese rund 120 Jahre „das Ende der Fahnenstange“ sind, lässt sich nicht so einfach beantworten. Da ist die Wissenschaft uneins.

Inwiefern hat sich die Lebenserwartung der Menschen in den vergangenen 100 Jahren verändert?

Diese Lebensspanne ist zu unterscheiden von der Lebenserwartung, also einer Art Durchschnitt. Hier liegen die japanischen Frauen vorne mit derzeit 87 Jahren. Das interessante ist, dass die Lebenserwartung in den letzen 100 Jahren kontinuierlich angestiegen ist. Meine geschätzten Kollegen Jim Vaupel und Jim Oeppen haben 2002 gezeigt, dass die Rekordlebenserwartung um rund drei Monate pro Kalenderjahr angestiegen ist, dass also die Lebenserwartung innerhalb einer Dekade um rund 2,5 Jahre angestiegen ist.

Wie sich die Lebenserwartung in der Zukunft verändern wird, ist natürlich nicht bekannt. Auch hier gibt es verschiedene Hypothesen. Die einen besagen, dass mit einem Wert von rund 85 Jahren für Frauen und Männer gemeinsam das Ende erreicht ist. Andere glauben, dass es eventuell noch schneller mit der Lebenserwartung nach oben geht. Ich bin da verhalten optimistisch. Falls es eine biologische Grenze geben sollte, so sind wir wohl nicht nahe dran. Vergleicht man die Durchschnittslebenserwartung mit der von Personengruppen, die sich durch besonders gesunde Lebensweisen auszeichnen, so sieht man dass noch Luft nach oben ist.

Warum werden wir immer älter? Welche Indikatoren sind entscheidend?

Ganz schlicht demographisch gesprochen: Weil die Überlebenswahrscheinlichkeiten gerade in den höchsten Altersstufen immer weiter erhöhen. Nachdem Kinder- und Säuglingssterblichkeit immer stärker zurückgegangen sind, da ansteckende Krankheiten durch Impfungen und Antibiotika immer seltener tödlichen Ausgang hatten, hat sich das Krankheitsspektrum in höhere Altersstufen verlegt. Wichtig waren in den letzten 40 Jahren insbesondere Verbesserungen in der Behandlung von Krankheiten wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Was der Mensch selbst machen kann, fasse ich am immer so zusammen: „Mach das, was Deine Mama gesagt hat! Ernähre Dich gesund, rauche nicht, Alkohol in Maßen, zieh Dich warm, an...“

Warum werden Frauen durchschnittlich älter als Männer?

Klassischerweise unterscheidet man einerseits nach biologischen Ursachen und andererseits nach sozialen Verhaltensursachen. Aber das ist gar nicht so einfach voneinander zu trennen. Gerade bei jungen Männern um die 20 Jahre besteht ein erhöhtes Risiko einen Verkehrsunfall zu verursachen und auch an einem solchen zu versterben. Aber ist das rein auf soziale Ursachen zurückzuführen oder aber spielt nicht auch ein erhöhter Testosteronspiegel in diesem Alter eine Rolle für ein starkes Risikoverhalten?

Welche Rolle spielen Krankheiten im Alter?

Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko an einer Vielzahl an Krankheiten zu erkranken, auch an Demenz. Das ist sicherlich eine der Schattenseiten des Älterwerdens. Aber auch gerade bei Demenz und Alzheimer gibt es positive Signale.

Katharina Ahlers