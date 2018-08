Rostock

Er ist das Gesicht des Segelfest: Holger Bellgardt, Leiter des Hanse Sail-Büros, feierte in diesem Jahr Jubiläum. „Ich bin seit 20 Jahren bei der Sail“, sagt der 57-Jährige. 1998 hatte ihn Roland Methling – damals Sail-Chef und noch nicht Oberbürgermeister – zum Segelfest geholt. „Ich habe in Dresden Verkehrswesen studiert und danach als Transport- Technologe im Hafen gearbeitet. Doch den Großteil meines Arbeitslebens habe ich jetzt bei der Sail verbracht.“ Bereut habe er das nie, sagt Bellgardt: „Die Arbeit ist eine Lust, nur ganz selten eine Last.“ Das Schönste an seinem Beruf: „Wir arbeiten das ganze Jahr auf einen Zeitpunkt hinaus. Und wenn es so weit ist, sehen wir das Ergebnis – die Schiffe, die begeisterten Besucher, das Flair.“ Auch die Zusammenarbeit mit Städten, Schiffen und Partnern aus vielen Ländern sei für ihn einer der vielen Pluspunkt. „Dieser Austausch ist auch für mich persönlich eine Bereicherung.“ Bellgardt sagt, er schaue gerne auf die zwei Jahrzehnte zurück: „Ich habe hier ein ganz tolles Team.“

Andreas Meyer