Rostock

Jakub Bogajewicz spricht von viel Arbeit und viel Stress. Doch am Ende hat sich der Aufwand gelohnt. „Ich bin richtig zufrieden“, sagt der 30-Jährige und lächelt. Er ist Auszubildender bei Grönfingers und hat gerade seine Prüfung zum Floristen mit Note „Eins“ bestanden.

„Meine Oma und mein Opa hatten einen Rosengarten. Ich bin zwischen Blumen aufgewachsen“, erläutert Bogajewicz seine Leidenschaft für den Beruf. „Nachdem ich Kunst studiert habe, war klar, dass ich etwas mit Blumen machen will.“ Gleichzeitig entschied sich der Pole, für die Ausbildung zum Floristen nach Deutschland zu gehen. „Mein Opa war Deutscher und ich wollte die Sprache lernen“, sagt Bogajewicz.

Mehrere Aufgaben waren zu lösen

Insgesamt haben am Sonnabend zehn Auszubildende und drei Fachpraktiker in der Nikolaikirche erfolgreich den praktischen Teil ihrer Abschlussprüfung absolviert. Sie mussten zunächst ein Gefäß bepflanzen, einen Strauß aus mindestens drei Blumenarten zusammenstellen und eine gesteckte Gefäßfüllung anfertigen.

Danach mussten sie sich einem komplexen Thema widmen: „Fertigen Sie für eine Silberhochzeit einen Tischschmuck. Besonderer Wert wird auf den Platz des Silberpaares gelegt“, lautete zum Beispiel eine Aufgabe. Das Thema haben die Azubis bereits vor zwei Wochen bei ihrer schriftlichen Prüfungen gezogen. Sie mussten dann ein Verkaufsgespräch samt Kosten-Kalkulation und Skizze führen.

Die Harmonie muss stimmen

Doch was macht einen guten Blumenstrauß aus? „Das Zusammenspiel von Farben und Formen muss stimmen“, sagt Prüferin Dörte Schulze vom Regionalen Beruflichen Bildungszentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen. Es gehe darum, ein gutes Gefühl bei den Kunden zu erzeugen. Dafür müssen die Floristen Regel beachten: „Gelb-Rot-Blau geht zum Beispiel immer, weil das drei Grundfarben sind“, sagt Schulze. Das Handwerk sei durch die Theorie erlernbar, aber Talent sei auch gefragt, so die Prüferin weiter. „Man kann es lernen, aber das heißt nicht, dass man es auch umsetzen kann.“

Während der Prüfung herrscht Ruhe. Die Azubis arbeiten eifrig vor sich hin: Fast jeder Schnitt mit der Schere hallt in der Nikolaikirche wieder. „Seit Jahren dürfen wir hier unsere Prüfungen durchführen. Das ist wunderbar. Wir haben hier ein Ambiente sondergleichen“, sagt Ute Osterloh von der Industrie- und Handelskammer zu Rostock. Es sei kühl und kein Problem, wenn mal etwas auf den Boden fällt. „Auch für die Besucher ist es angenehm, hier die Prüfstücke zu begutachten“, sagt Osterloh.

Die Prüfer haben auch etwas gerlernt

Schulze ist mit den Leistungen der Azubis zufrieden: „Es ist eine gute Prüfung.“ Sie nehme selbst ein paar Anregungen für Zuhause mit. „Ein Strauß hat mich sogar an meinen eigenen Prüfungsstrauß im Jahr 1995 erinnert“, sagt Schulze.

Etwas enttäuscht wirkt Nicole Thrandorf aus Stralsund. Die 23-Jährige bestand den schriftlichen Teil mit Note „Eins“, nun hoffte sie auch in der praktischen Prüfung auf ein sehr gutes Ergebnis. Das hat nicht ganz geklappt. Dabei hatte sie Unterstützung von ihren Eltern bekommen. „Sie sind überraschend aus dem Urlaub angereist“, sagt Thrandorf.

Auch ihr Freund war da und half, Blumen, Tische, Gefäße und Deko in die Kirche zu tragen. Die Azubis mussten zur Prüfung alle Materialien selbst mitbringen. Thrandorf richtete den Blick danach schnell wieder nach vorne, ihr großes Ziel: „Ich will wieder als Requisiteurin am Staatstheater in Schwerin arbeiten.“

