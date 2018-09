Purkshof

16 Nachwuchspiloten aus Segelflugvereinen Mecklenburg-Vorpommerns zeigten am 1. September beim Landesjugendvergleichsfliegen ihr können. Alle mussten jeweils drei Durchgänge fliegen und verschiedene Aufgaben meistern. Bester Segelfliegern bei den Zweisitzern wurde Max Potratzki vom Fliegerclub Rostock (FCR). Bei den Einsitzern setzte sich Jonas Schlichting vom Sportfliegerclub Greifswald durch. Er wird Mecklenburg-Vorpommern in drei Wochen beim Bundeswettbewerb in Paderborn vertreten.

Doris Deutsch