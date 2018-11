Bad Doberan

In der Stadthalle steht Samstagabend wieder einmal der Abstiegskampf in der Oberliga Ostsee-Spree auf der Tagesordnung. Wenn der heimische Bad Doberaner SV (14. Platz/6:16 Punkte) auf Fortuna Neubrandenburg (11./7:13) trifft, sorgt der Derby-Charakter dabei für zusätzliche Spannung. Für beide Teams zählt ab 19 Uhr im Grunde nur ein Sieg.

„Wir wollen endlich das erste Derby in dieser Saison gewinnen“, sagt DSV-Trainer Lars Rabenhorst. Die ersten drei Versuche in eigener Halle gegen Stralsund (20:35), Greifswald/Loitz (22:22) und Usedom (30:31) gingen schief. Im vierten Anlauf soll es nun endlich klappen, auch weil man damit die Neubrandenburger in der Tabelle überflügeln könnte.

„Das muss unser Ziel sein. Noch ist die Liga eng beisammen, alles ist möglich. Aber wir benötigen dringend Punkte, denn sonst verliert man schnell den Anschluss. Und immerhin stehen wir ja schon kurz vor dem Ende der Hinrunde“, verdeutlicht Rabenhorst. Er selbst hadert mit den Spielverläufen der letzten Wochen und Monate, weil aus seiner Sicht durchaus mehr drin gewesen wäre. „Mit Ausnahme der Partie gegen Stralsund waren wir eigentlich immer auf Augenhöhe oder aber zumindest nah dran. Und dann entscheiden Kleinigkeiten. Bei uns summieren sich diese pro Spiel leider oftmals in negativer Hinsicht. Diese leichten Fehler gilt es abzustellen“, fordert Rabenhorst.

Zuvor geht es gleich zwei Mal in der Verbandsliga um Punkte. Die zweite Männermannschaft (2./10:2) will sich zwei Wochen nach der ersten Saisonpleite (20:31 gegen den HSV Grimmen II) mit einem Erfolg gegen den HSV Waren (5./4:8) rehabilitieren. „Dieses Spiel ist für uns sehr wichtig“, weiß Trainer Henning Krüger. Auch deswegen, weil die Begegnung mit den Müritz-Handballern (Anwurf: 16.30 Uhr) aufgrund zahlreicher Verschiebungen schon das letzte Heimspiel der DSV-Reserve in der Vorrunde der Ost-Staffel sein wird. Die restlichen fünf Partien bestreitet das Krüger-Team allesamt auswärts.

Um 14 Uhr sind die Doberaner Handballfrauen (3./14:4) vor den eigenen Fans gefordert. Im Verfolgerduell mit der HSG Uni Rostock (4./10:4) wollen die DSV-Ladies ihre Erfolgsserie von zuletzt fünf Siegen am Stück möglichst fortsetzen. ­Torsten Römer baut dahingehend jedoch keinen Druck auf: „Der Tabellenplatz ist mir nicht so wichtig. Für mich zählt das Auftreten der Mannschaften und der Umgang miteinander, und der stimmt in dieser Saison“, sagte der Coach, der morgen auf zahlreiche Leistungsträgerinnen verzichten muss.

Auch der Nachwuchs ist am Wochenende im Einsatz. Unter anderem geht es für C-Junioren (4./6:4) in der Mecklenburg-Vorpommern-Liga am Sonnabend ab 11.45 Uhr im Duell mit dem HSV Insel Usedom (3./8:2) um die Chance, den Anschluss an die vorderen Ränge zu halten.

Weitere Heimspiele: WJA: DSV – Eintracht Rostock (Sa., 9.45 Uhr); WJC: DSV – TSG Wismar (So., 12 Uhr, beide Stadthalle). Auswärtsspiele: MJE: HC Empor Rostock II – DSV; WJD: Motor Barth – DSV; MJD: HC Empor Rostock – DSV (alle Sa.).

Simone Seidel