Rostock

Drei Wochen früher als üblich hat in MV die Kürbisernte begonnen. Doch wie ist die leckerste Zubereitung dieser Herbstfrucht: Als Kürbissuppe, gebraten oder lieber als Püree?

Die Moskauer Journalistin Uliana Bondarenko (21), zurzeit OZ-Praktikantin, kennt Kürbisse seit frühester Kindheit. Im Herbst erntet ihre Oma die Früchte auf ihrer Datscha in der nordrussischen Taiga. Ihr Lieblingsgericht ist Kürbis-Milchbrei, der traditionell zum Frühstück gegessen wird.

Das Rezept (für vier Personen, Zubereitungsdauer etwa eine halbe Stunde): 100 Gramm Hokkaido-Kürbis schälen und entkernen, mit Butter und Zuckersirup bestreichen und 15-20 Minuten backen (200 Grad), bis er halb durchgegart ist. Währenddessen 150 Gramm Hirse abspülen und mit einem Liter Milch im Topf zehn Minuten lang kochen. Den gebackenen Kürbis in Würfel (etwa wie Walnüsse) schneiden, in den Brei geben. 50 Gramm Zucker zugeben und auf kleiner Hitze 10-15 Minuten kochen. Mit Honig und Kürbiskernen servieren.

Welches ist Ihr liebstes Kürbis-Rezept? Schicken Sie es uns zu. Eine Auswahl wird in der OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht. Stichwort „Kürbis“, per Mail an: leserreporter@ostsee-zeitung.de.

Die Fotos können mit dem Upload-Formular – Button unterhalb des Artikels klicken – hochgeladen werden oder per Post an: Ostsee-Zeitung. Richard-Wagner-Straß 1a, 18055 Rostock

