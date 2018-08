Rostock

MV rockt! Legenden der Musikgeschichte wie Rod Stewart, Phil Collins oder Tina Turner sind bereits in hier aufgetreten. Elton John sang im Schlosspark von Ludwigslust. Auf dem Zappanale-Festival in Bad Doberan bescherte Alice Cooper den Zuhörern einen denkwürdigen Abend. Die OSTSEE-ZEITUNG bringt dieser Tage in der gedruckten Ausgabe und im Internet einen Überblick zu den größten, besten, eindrucksvollsten Konzerten, die in den vergangenen Jahren hierzulande stattfanden.

Und wir wollen dies mit noch mehr Geschichten unserer Leserinnen und Leser verbinden. Erzählen Sie uns doch bitte von Konzerten, die für Sie unvergesslich sind. Texte und Fotos bitte am besten per E-Mail an online@ostsee-zeitung.de oder die Bilder direkt hier hochladen.

In unserer Bildreportage haben wir einige Highlights bereits zusammengetragen.

JR