Rostock-Schmarl

Die ersten Seile werden gerade gekappt. „Wir haben einen Schlepper mitgebracht“, sagt Malte Philipp, Chef der UFR-Fraktion in der Rostocker Bürgerschaft. Das Traditionsschiff soll noch heute Abend in den Stadthafen verholt werden – so wie es immer das Ziel seines Wählerbündnisses gewesen sei. „Das ist unser Baby“, sagt Philipp. Und lacht. Ein Scherz. „Wir respektieren natürlich den Bürgerentscheid, dass das Traditionsschiff in Schmarl bleiben soll.“ Und obwohl die UFR weiter den Stadthafen für den besten Standort hält, lobte Philipp am Mittwoch beim Neujahrsempfang auf dem Tradi die jüngste Entwicklung von Park sowie Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum. „Die Richtung stimmt, es bewegt sich endlich was.“

Rund 70 Besucher sind zum Empfang von Förderkreis und Museum gekommen. Und sie sehen es so ähnlich wie Philipp: „Hier herrscht ein frischer Wind“, sagt zum Beispiel Andreas Dettmann von der gleichnamigen Glaserei in Warnemünde. Er spricht von einer „sehr rührigen Crew“ rund um Museumsleiterin Kathrin Möller. Diese blickt zufrieden auf das Jahr 2018 zurück: „Wir haben 45 000 Besucher gezählt, das ist eine tolle Zahl, und 71 Veranstaltungen“, sagt Möller.

Im neuen Jahr will das Museum nun einen Kinderbeirat gründen. „Die Kinder sollen uns sagen, wie eine Ausstellung aus ihrer Sicht aussehen sollte“, so Möller. Einer der Höhepunkte soll die Sonderveranstaltung „Silberlinge“ werden. „Eine Mitmach-Ausstellung, bei der Besucher die Hanse spielerisch erkunden können.“

Ebenfalls positiv: Der Warnemünder Twei-Smaker ist in die europäische Kulturerbe-Liste 2018 aufgenommen worden. Die Jolle aus dem 19. Jahrhundert wird gerade auf der historischen Bootswerft nachgebaut. „Wenn wir ganz viel Glück haben, gibt es zur Warnemünder Woche den Stapellauf und zur Hanse Sail die Jungfernfahrt“, sagt Werner Iffländer, Vorsitzender des Förderkreises.

Diskussionen haben zuletzt jedoch die Pläne für den Iga-Park ausgelöst. Matthias Horn, Interims-Geschäftsführer der Iga GmbH, betont hier, dass es nicht um die Zerstörung einer guten Idee gehe, sondern darum, den Park zu beleben und mehr Besucher in das Museum zu locken. „Denn das, was Rostock ausmacht, ist die Schifffahrts-Tradition.“ Auch werde der Park auf keinen Fall zubetoniert. „Wir nehmen nur den Eintritt und andere Barrieren weg, damit die Leute ungehindert und entspannt hierher kommen können“, so Horn.

Dank des Verhandlungsgeschicks von Iga-Aufsichtsratschefin Chris Günther ( CDU) fließe sogar die Hälfte der Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen vom Iga-Gelände direkt ins Museums. „Das hat der Oberbürgermeister zugesichert“, sagt Horn. Dabei sei der OB bekannt dafür, auf jeden Euro zu achten. Dafür gibt’s Applaus. Es handle sich um drei kleine Grundstücke á 40 mal 40 Meter, so Horn weiter.

André Wornowski