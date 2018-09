Rostock

„In der Laufhalle stand ein Eimer. Da kotzten alle rein. Selbst Marita Koch.“ Geschundene Körper reagieren. Christian Schenk (53) spricht in seinen Erinnerungen an die Trainingszeiten als Jugendlicher von „Körperverletzung“, die ihm und anderen Sportlern angetan wurde. Körperverletzung an Minderjährigen. Als Zwölfjähriger hatte Schenk, wie er in der Universitätsbuchhandlung Thalia in Rostock vor 220 Gästen in einer kruden Mischung aus nostalgischer Selbst-Heldenverehrung und Distanzierung zum eigenen Lebensweg erzählt, Marita Koch im Ostseestadion getroffen. Am ersten Weihnachtstag. Er wollte neue Spikes ausprobieren. Die Weltklassesprinterin aus Rostock trainierte nach ihrem Motto: „Wenn du besser sein willst als andere, musst du mehr machen.“ Auch Schenks Leitspruch. Doch da war noch einer: „Lieber tot als Zweiter!“

Christian Schenk lebt noch. Zweiter wurde er nicht, holte Gold in der Königsdisziplin Zehnkampf bei Olympia in Seoul 1988. Den Dopingspielen. Sein Leben lang hat er geleugnet, gedopt zu haben. Jetzt die Wende. Schenk spricht in seiner Autobiografie „Riss“ von seinen Depressionen, gibt zu, 1988 auf Turinabol gestartet zu sein.

Was ist das? Ein Leben zwischen Schinderei und Leistungssport, Triumphen und Pillen, Depressionen und Stasi-Vorwürfen, Scheidungen und Insolvenzen. Eine Tragödie? Nein, aber ein Lebensweg, der zum Teil fremdbestimmt mit Mitte 50 an einem traurigen Tiefpunkt steht. Man nimmt Schenk ab, dass diese Lebensbeichte für ihn therapeutisch wertvoll sein mag. Mehr aber auch nicht.

Die Lesung bei Thalia gerät zu einem sauren Mix aus Anekdoten (naive Ossis landen in Mexiko in ’ner Stripbar), nostalgischen Erinnerungen an die durch Sport geprägte Kindheit (West-Spikes unterm Weihnachtsbaum), Quälerei im Training (Kotzen in den Eimer), Triumphe im Wettkampf (Gold! Gold! Gold!) und die schlimme Zeit danach mit einer bipolaren Störung. Es berührt, wenn dieser Hüne von Mann mit liebevoll-traurigem Lächeln erzählt, wie er sich wochenlang nicht von der Couch bewegen konnte, weil der Antrieb fehlte. Wie ihm nach dem Suizid des Nationaltorhüters Robert Enke das Rauschen der Regionalbahn in den Ohren klang und es für nur wenige Schritte zum finalen Schritt gewesen wären. Wie er sich in einem schizophrenen Schub für den Attentäter vom Breitscheidplatz hielt.

Aber es passt nicht zusammen! Das Thema Doping wird am Rande gestreift, ist an diesem Abend im Club-Treff bei Thalia, zu dem Sportgranden aus DDR-Zeiten, Trainer, Sportmediziner und Fans gekommen sind, eher nicht so erwünscht. Wenn Schenk eine Autobiografie aus Kindheit, Erfolgen, Knockouts, Medaillen, Anekdoten verkaufen möchte, soll er das tun. Das fetzt auch ohne Doppel-D-Tuning aus Doping und Depression. Wenn er sich ernsthaft dem Thema Doping stellen will, muss er den Weg der ehemaligen Sprinterin Ines Geipel (58) wählen, die ihm, wie er sagt, die Augen geöffnet hat. Geipel seziert die Folgen des DDR-Staatsdopings und gibt den Opfern ein Gesicht. Sie geht davon aus, dass 15 000 zumeist minderjährige Sportler zwangsgedopt gewesen sind. Das ist keine Petitesse, die man wegschmunzeln kann.

Schenk erzählt lächelnd, dass er sich vor seinem Dopinggeständnis versichert hat, dass ihm die Medaille nicht mehr aberkannt werden kann – Gelächter in der Buchhandlung. Und was ist mit Ben Johnson und den anderen Sportlern, die in Seoul erwischt wurden. Waren die zu doof? Was ist mit den 300 von 1500 Staats-gedopten DDR-Sportlern, die Geipel angeschrieben hat, und die sich nicht gemeldet haben, weil sie früh gestorben sind.

Griffith-Joyner, Simpson, Bonk, Rumšas, Heinrich, Dressel, Reichenbach, Gerstenberg – tot! Doping kennt kein Gesellschaftssystem. Doping ist kein Heilmittel. Doping ist eine Seuche in Geflechten aus Abhängigkeit und Hörigkeit, in dem Jugendliche damals wie Mastbullen auf Leistung gezüchtet wurden.

Schenk hat vor drei Monaten mit seinem alten Trainer über sein Buch geredet, ihm vor dem Gespräch aber nichts von seiner anstehenden Dopingbeichte berichtet. „Da steht mir noch ein schweres Gespräch bevor, das mir Kopfschmerzen bereitet“, glaubt er. Und was steht dem Trainer bevor?

