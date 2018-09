Rostock

Großer Ärger bei Seglern: Unbekannte sind im Rostocker Stadthafen in die Yacht „Skythia“ eingedrungen. Der oder die Diebe haben dabei einen 8000 Watt Generator samt Steuerung, demontiert – und das sehr professionell.

Eigentlich wollten Kapitän und Crew der „Skythia“ am Donnerstag zu einem Törn in Richtung Südfrankreich aufbrechen. Doch daraus wurde nichts. Die Besitzer informierten die Polizei – die alle Daten aufnahm. Nach den Angaben der Eigner müssten sich Einbruch und Diebstahl in den zwei Nächten zuvor – also Dienstag- oder Mittwochnacht – ereignet haben.

Die „Skythia“ mache seit Jahren im Stadthafen fest. Die Eigentümer hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Generator könne nicht einfach so entwendet werden. „Der lässt sich nicht so einfach davontragen, immerhin wiegt er mehr als 50 Kilogramm. Und wir reden da von einem Schaden von mindestens 15 000 Euro“, teilt der Eigentümer mit.

Wilk Manuela