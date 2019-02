Rerik/ Rostock

Wir haben Mecklenburgs größte Schuhsammlung gesucht und Dutzende OZ-Leser sind mit ihren kolossalen Kollektionen zur ungewöhnlichen Rekordjagd angetreten. Silke Rossow, Andra Schoknecht und Alexander Frohberg konnte binnen der Sieben-Tage-Bewerbungsfrist keiner toppen. Wie ticken die Drei mit dem Schuh-Tick? Von der Liebe zu betagten Tretern und besohlten Wertanlagen.

131 Paar Stiefel – Schuhe bis unters Dach

Die Zahl haut Silke Rossow (47) glatt aus den Stiefeln: 131 Paare hat ihre Schuhsammlung zu bieten. „Und diese hier habe ich vor lauter Schreck ganz vergessen, mitzuzählen“, lacht sie beim Anblick der Pumps, die auf dem Regal in ihrem Ankleidezimmer thronen. „Ach ja, und bei mir auf Arbeit stehen auch noch welche.“ Bei so vielen Schuhen verliert selbst die geübte Schuh-Shopperin den Überblick. Rund 150 Paare in allen Formen und Farben nennt Silke Rossow ihr Eigen. Vom Hausflur bis zum Dachboden – auf den drei Etagen in ihrem Reihenendhaus in Rerik haben sich Fesselriemchen-Sandalen, Sneaker und Ankle Boots breitgemacht. „Haben ist doch besser als brauchen“, sagt Silke Rossow und lacht. Am liebsten kauft und trägt sie Stiefel „ohne Firlefanz und Klimbim“. Und weil sie mit 1,80 Metern recht groß ist, macht sie um mörderisch hohe Haken einen Bogen.

Silke Rossow (47) hat fast 140 Schuhe zu Hause. Besonders bei Stiefeln kann sie nur schwer widerstehen. Quelle: ANTJE BERNSTEIN

Die Leidenschaft für flache Sohlen mit Schaft stammt aus Silke Rossows Kindheit. Damals habe sie oft lange auf ein neues Paar Winterstiefel warten müssen. Später schränkte ihre Schuhgröße 42 die Auswahl ein. Jetzt schöpft Silke Rossow beim Shoppen aus den Vollen. Zu jedem neuen Outfit muss das passende Schuhwerk her. „Ich bin Perfektionistin.“ Und sie hortet gern: An manchem Stiletto baumelt noch immer das Preisschild. Auch ihre kostspieligstes Paar – knapp 400 Euro teure Lederstiefel – stehen noch ungetragen in der Ankleide.

Regelmäßig im Einsatz sind dagegen ihre Motorradboots. Mit denen kommt sie vor allem im Job gut an: Silke Rossow leitet eine Kita. Heizt sie mit ihrer Maschine vor, sind die Kinder hin und weg. Privat düst sie mit ihrem Neffen los. Die Nächste, mit der sie wahlweise die Leidenschaft zu heißen Heels oder heiße Öfen teilen kann, steht schon in den Startlöchern: Anfang Januar ist Silke Rossow zum ersten Mal Oma geworden. Noch trägt Frieda Söckchen. Ob sie später mal in Omas Stiefel schlüpft? „Abwarten“, sagt Silke Rossow. Sie selbst trägt nie Second-Hand-Ware, schenkt nicht mehr gebrauchten Tretern aber die Chance auf ein zweites Leben. Früher hat sie Schuhe, die sie nicht mehr trägt, auf Flohmärkten verkauft. Heute stellt ihre Tochter von ihr Ausrangiertes bei Onlineauktionen ein. Was dabei an Geld reinkommt, wird ins nächste Schuhgeschäft getragen. Dass ihre Sammlung weiter wächst, stört keinen, denn Silke Rossow lebt allein. Platz für die Kollektion ihres Liebsten wäre noch. Ihr Freund ist Soldat und „hat nur vier paar Stiefel“, sagt Silke Rossow. Sie dagegen ist bekennende Stiefel-Holicerin – und zieht sich den Schuh gern an.

105 High Heels – Soldatin mit waffenscheinpflichtigen Hacken

Wer Andra Schoknecht (34) in ihrer Dienstkleidung antrifft, vermutet kaum, dass sie privat waffenscheinpflichtige Hacken trägt: Die Rostockerin ist Soldatin. Im Job kommt sie mit zwei Paar Lederstiefeln aus. In der Freizeit fährt sie hingegen ganz andere Geschütze auf: Pallettenbesetzte Sneaker, Plateausandalen, Pumps mit Nieten – Kaum ein Schuhmodell, von dem sie in ihrer Dreiraum-Wohnung nicht mindestens ein Paar stehen hätte. 105 sind es insgesamt. Andra Schoknecht zuckt entschuldigend mit den Schultern und lacht. „Ich such’ Schuhe nicht, sie finden mich. Was mir ins Auge springt und passt, ist meins.“ Sobald ihr beim Einkaufsbummel ein schönes Paar über den Weg laufe, könne sie nicht widerstehen. „Ich bin schockverliebt.“

Andra Schoknecht (34) besitzt 105 Paar Schuhe plus zwei paar Stiefel, die zur Arbeitskleidung er Soldatin gehören. Quelle: ANTJE BERNSTEIN

Am liebsten sind ihr sportive Treter wie Chucks. Sobald aber die Temperaturen steigen, zieren zarte Riemchen ihre Fesseln. „Ich liebe meine Füße und Sandalen auf gebräunter Haut sehen einfach toll aus“, erklärt Andra Schoknecht. Noch aber warten die Sommerschuhe auf ihren Einsatz. Im deckenhohen Regal in ihrem Ankleidezimmer hat die Rostockerin das Gros der Sammlung pärchenweise und in Doppelreihen arrangiert. Eingebrockt hat ihr das Ganze ein Ortswechsel vor elf Jahren: Als die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation 2008 der Arbeit wegen von Rostock nach Hamburg zieht, besitzt sie gerade mal 20 Paar Schuhe. Als sie ein paar Jahre später an die Warnow zurückkehrt, hat sich die Zahl versechsfacht.

Zwischen 50 und 150 Euro lässt sich Andra Schoknecht ein neues Paar kosten. Früher habe sie eher günstig eingekauft, heute sei ihr Qualität wichtiger als Schnäppchenpreise. „Die Schuhe sollen ja nicht nach zwei Schritten auseinander fallen.“ Dazu fehlte es manchem Exemplar bislang schon an der Gelegenheit. „Das passende Ereignis gab’s noch nicht“, sagt Andra Schoknecht mit Blick auf ladenneue Pumps. „Aber die werden ja nicht schlecht.“

Meist geht die Singlelady solo shoppen. Ihre Ausbeute aber teilt sie gern mit ihren Freundinnen. „Wenn Not am Mann ist, bekommen die Mädels meinen Wohnungsschlüssel und dürfen sich was aussuchen.“ Sorge, dass dabei ein geliebtes Paar auf Nimmerwiedersehen verschwinden könnte, hat sie nicht. „Ich kenne meine Schuhe und merke, wenn einer fehlt.“

Was ihr definitiv noch fehlt, ist ein Designerstück. Echte Louboutins, die Kultschuhe mit der roten Sohle, in Größe 40 zum Beispiel. „Einen solchen Meganamen am Fuß zu haben, wär’ schon geil.“ Wobei: Wenn es ans Stöckeln auf Pfennigabsätzen geht, muss sich auch die geübte Stiletto-Trägerin konzentrieren, umso mehr, sobald es über Kopfsteinpflaster geht. „Da knick’ ich sogar manchmal in flachen Schuhen um“, gesteht Andra Schoknecht und lacht.

Was buchstäblich abgelaufen war, hat sie inzwischen aussortiert. Die Lücken will sie wieder schließen. „Im Regal ist noch Platz.“ Auch wenn nicht jeder ihre Sammelleidenschaft nachvollziehen kann, Andra Schoknecht steht dazu. „Eine Macke muss der Mensch doch haben.“

88 Paar Sneaker – Besohlt wie die weltgrößte Basketball-Legende

Mit einem Paar schwarzer „Air Jordans 11 Retro 72/10“ beginnt die Sammelleidenschaft. Zufällig entdeckt Alexander Frohberg (32) die Sneaker in einem Onlineshop. Er fühlt sich in die Zeit zurückversetzt, als er am Fernseher mitfieberte, wenn „His Airness“ Michael Jordan für die Chicago Bulls Körbe warf und damit zur weltgrößten Basketball-Legende aufstieg. In Erinnerung daran bestellt sich Alex Frohberg die Schuhe. Heute, zweieinhalb Jahre später, füllen 88 originalgetreue Nachbildungen verschiedener Sneaker, in denen sein Idol einst Sportgeschichte schrieb, zwei mit Fandevotionalien geschmückte Vitrinen und etliche Regalbretter in seiner Wohnung. Dazu nennt der Rostocker noch sechs Paar klassische Nikes sein Eigen. „Meine Freunde sagen, ich hab’ ’nen Knall und mehr Schuhe als Deichmann“, sagt er und lacht.

Alexander Frohberg (32) liebt Air Jordans. Mehr als 80 Paar der Kult-Sneaker hat der Soldat zu Hause. Quelle: ANTJE BERNSTEIN

„Air Jordans“ sind Kult. Bringt Sportartikelhersteller Nike ein neues Modell auf den Markt, campieren hartgesottene Schuhfans vor Geschäften. So weit würde Alex Frohberg nicht gehen. Er setzt sich an den Bildschirm: Drei Rechner laufen parallel, auf jedem hat er sich in Onlineshops eingeloggt – um blitzschnell zuschlagen zu können, sobald die neusten Sneaker zu haben sind. „Manche Schuhe sind nach 30 Sekunden ausverkauft“, erklärt Alex Frohberg. Und das, obwohl die Treter alles andere als günstig sind. Neuerscheinungen kosten zwischen 150 und 190 Euro, vergriffene und besonders seltene Modelle erzielen bei Onlineauktionen astronomische Summen. Alex Frohberg lässt sich seine Schuhliebe im schnitt 200 Euro pro Paar kosten. Für den Gegenwert seiner Kollektion könnte er mittlerweile schon ein Mittelklasseauto kriegen. „Da darf man nicht drüber nachdenken“, scherzt er. Im Gegensatz zu vielen Sammlern sieht der Rostocker seine Sneaker nicht als Wertanlage. „Ich habe und werde nie einen Schuh verkaufen.“ Er will sie tragen – bei Sonne und bei Schietwetter. Deshalb hat er von den meisten Modellen mindestens zwei Paar: eines für die Straße, eines für die Vitrine.

Gelegenheit, die teuren Sohlen abzulaufen, hat er nur am Wochenende oder im Urlaub. Werktags trägt Alex Frohberg derbe Stiefel, denn dann arbeitet der gelernte Einzelhandelskaufmann auf dem Luftwaffenstützpunkt Sanitz. Dort ist der Rostocker, der früher Klamotten verkaufte, in der Materialbeschaffung dafür zuständig, dass die Soldaten von Kopf bis Fuß eingekleidet sind. Privat ist Alex Frohberg in der Tuningszene unterwegs. Passenderweise teilen sich in seiner Etagenwohnung sehenswert dekorierte „Air Jordan“-Produkte den Platz mit güldenen Radkränzen. „Schöne Schuhe sind für Füße wie schöne Felgen fürs Auto“, erklärt der Sammler. Dass er einmal so viele Sneaker besitzen würde, hätte er selbst nicht gedacht. „Früher kam ich mit einem Paar Schuhe für den Sommer und einem für den Winter aus.“ Heute stehe er mitunter eine Viertelstunde vor dem Regal und frage sich, welchen Sneaker er denn nun anziehen soll. Die Treter sind für ihn mehr als bloße Fußbekleidung. Das Original des „Flu game“ beispielsweise habe Michael Jordan 1997 im NBA-Finale, als er trotz schwerer Grippe (engl. flu) mit seinen Chicago Bulls den Sieg errang, erzählt Alex Frohberg. Und deshalb wird er weiter sammeln – schöne Schuhe und die Sportgeschichte, die in ihnen steckt.

Unnützes Wissen über Schuhe •40,5 Stunden verbringen Frauen angeblich pro Jahr mit Schuhe-Shoppen. •17,3 Paar Schuhe besitzt die deutsche Frau laut Statistik – doppelt so viele wie der Durchschnitts-Mann. •Bis zum 19. Jahrhundert waren linker und rechter Schuh eines Paars identisch. •Das meiste Geld für Schuhe geben Singlefrauen aus. •Sängerin Mariah Carey hat angeblich 10000 Paar Schuhe. Ihr dicht auf den Fersen ist Ex-Spice-Girl und Modedesignerin Victoria Beckham mit 8000 Paar. Die Beiden wären früher bei George Clooney an der richtigen Adresse gewesen: Der Schauspieler war mal Damenschuhverkäufer. Auch deutsche Promis haben einen Schuhtick: Fußballprofi Jerome Boateng hortet mehr als 650 Paar. •Verformen sich bei jemandem die Füße, weil derjenige häufig enge Schuhe trägt oder viel auf hohen Absätzen läuft, sprechen Ärzte vom Cinderella-Schuh-Syndrom •Die Freiheitsstatue hat angeblich Schuhgröße 1200. •Schuhe sind bei Schmugglern beliebt: Im Jahr 2017 hat der Zoll gefälschte Markentreter im Wert von 18 Millionen Euro beschlagnahmt. •Schuhe sollen auf den Charakter schließen lassen. So eine Studie der Uni Kansas. So sollen Träger von praktisch-funktionalen Schuhen freundliche Menschen sein. Knöchelhohe Stiefel werden angeblich bevorzugt von aggressiven Leuten ausgewählt. Neue, extrem gepflegte Exemplare verweisen auf Personen mit Bindungsangst. Besonnene Frauen und Männer stehen, laut Studie, auf unbequem aussehende Schuhe. •12,7 Millionen Euro kosten die teuersten Schuhe der Welt. Die vergoldeten und Diamanten besetzten Edel-Stilettos stehen hat ein Juwelier im Golfemirat Dubai im Angebot. •Getragen heißt nicht immer günstig;: Das Paar Sneaker, in dem EX-Basketball-Star Michael Jordan 1997 trotz Grippe das NBA-Finale gewann, wurde für rund 104000 US-Dollar versteigert. •Wer „The Day Heel“ der Marke Everlane sein Eigen nennen will, braucht Geduld: 15000 Frauen sollen auf der Warteliste für den Blockabsatz-Pumps stehen. •Je mehr Schuhe desto besser: Trägt man jeden Tag ein anderes Paar, können die Schuhe zwischendurch auslüften. Der Wechsel zwischen flacher Sohle und Absatz hält Füße ebenfalls fit. •Die meisten Deutschen tragen Schuhe, die ihnen nicht passen. Statistiken zufolge kaufen Zweidrittel der Männer zu große Schuhe, zwei von drei Frauen hingegen zu kleine Schuhe ein. •Schuhe sollten nachmittags gekauft werden. Dann sind die Füße leicht angeschwollen und es ist weniger schmerzhaft, das neue Paar einzulaufen. •Im Jahr 2017 gaben die Deutschen etwa 13 Milliarden Euro für Schuhe aus. •Bundesweit gibt es mehr als 4000 Schuhgeschäfte. Marktführer: Deichmann.

