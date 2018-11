Rostock

Halbzeit im Doppeljubiläum. Hunderte Rostocker sind am Montag mit viel Trubel vom Rathaus zum Uni-Platz gezogen. Es ist der fulminante Abschluss des 800. Geburtstags der Hansestadt Rostock und gleichzeitig ist es der Auftakt zum 600. Geburtstagsjahr der Universität Rostock.

„Genau heute in einem Jahr wird die Universität 600 Jahre. Das verdient einen Applaus“, betont der Geist von Heinrich Katzow (Elias Elastisch), der 1419 Bürgermeister war. „Er ist einer der ganz Großen der Hansestadt Rostock“, sagt der jetzige Oberbürgermeister Roland Methling (UFR). Denn die historischen Figuren Katzow und Albrecht V., der von Arno Feuerschlund gespielt wird, haben die Gründung der Uni Rostock maßgeblich vorangetrieben. Doch der jetzige Chef im Rathaus hat die Ehre, den roten Buzzer zu drücken, der eigens aufgestellt wurde. Damit läuft wieder ein Countdown an der Rathaus-Uhr. Das Jahr zum Uni-Jubiläum kann starten.

Los geht es mit dem Umzug durch die beleuchtete Innenstadt. Schüler des Innerstädtischen Gymnasiums, der Waldorfschule, des Christopherus Gymnasiums und der Universitas Schule ziehen die „Wissenskogge“ zum Uniplatz. Die Cheerleader der Rostock Griffins jubeln, die leuchtenden „Eulen“ verteilen blinkende Stäbe an Zuschauer. Unter anderem sorgt der Jugendmusikkorbs für die richtige Musik. Insgesamt machen laut Veranstalter 150 Menschen mit, etwa 1500 Zuschauer begleiten das Spektakel. Und weitere historische Figuren übergeben schon Geschenke für das Jubiläumsjahr. Joachim Slüter, Tycho Brahe, Fritz Reuter und viele andere ehemalige Studenten und Ehrendoktoren übergeben ihre Schriften der Uni Rostock.

„Es ist eine schöne sympathische Einleitung zum Uni-Geburtstag“, sagt Sybille Bachmann von der Rostocker Bürgerschaft. Sie findet es toll, dass sich viele Bürger beteiligen konnten. „Es ist der 599. Geburtstag, das muss doch gefeiert werden“, erzählt auch Brigitta Enkelmann aus Reutershagen. Sie findet es interessant, welche Persönlichkeiten mit der Uni Rostock in Beziehung stehen. Nur die Technik habe nicht ganz mitgespielt. „Ich finde es gut, das gefeiert wird“, sagt ebenfalls Julia Pittwohn. Mit ihrer dreijährigen Tochter Emilia hat sie an vielen Veranstaltung zum Stadtjubiläum teilgenommen. „Und ich werde verfolgen, was das nächste Jubiläumsjahr bringt.“ Fünf Höhepunkte verspricht die Uni Rostock. Eine multimediale Ausstellung in der Kunsthalle, ein Sommerfest, eine Ausstellung im Kulturhistorischen Museum, eine Oper und die Festtage zum Jubiläum.

Doch bevor es losgeht, muss der Staffelstab übergeben werden. Die Designschule Rostock hat eigens einen Stab entworfen, in den Methling eine Urkunde steckt. Darauf ein wichtiger Satz von Albert Einstein, der exakt vor 100 Jahren von der Uni Rostock mit der Ehrendoktor-Würde ausgezeichnet wurde. „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn ihr gedenke ich zu leben“, zitiert Methling. Und diese Zukunft gestalte die Universität, gemeinsam mit der Stadtgesellschaft und jedem Einwohner. „Mit schwerem und leichtem Herzen zugleich“ übergibt Methling den Stab schließlich an den Uni-Rektor Wolfgang Schareck. „Getreu dem Motto ,Traditio et innovatio’ werden wir ihn mit großer Verantwortung tragen“, sagt er feierlich.

Schareck macht deutlich, dass man weiterhin mit der Stadt gemeinsam im Doppeljubiläum feiern werde. „Seit dem 1. Januar sind wir Hanse- und Universitätsstadt Rostock, damit ist auch nach außen deutlich, dass Stadt und Universität zusammengehören“, sagt der Rektor. Er lobt den OB und gratuliert zu seiner Amtszeit. „Sie räumen der Wissenschaft einen breiten Raum ein. Weil Sie auch wissen, dass die Wissenschaft in die Wirtschaft, in die Lehre, in die Stadtgesellschaft hinein getragen wird.“

Johanna Hegermann