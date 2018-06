In 16 Folgen des Rostocker „Polizeiruf 110“ spielten Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner die Kriminalhauptkommissare Katrin König und Alexander Bukow. Ihr neuer Fall wird an diesem Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Bei uns erfahrt Ihr, was bisher geschah.