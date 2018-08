Warnemünde

Lange Schlangen an den Kassen, kaum Platz in den Gängen, zu wenig Einkaufsmöglichkeiten: Die Situation in Warnemünde ist gerade in der Saison angespannt.

Zur Galerie Einwohner sind mit Situation unzufrieden / Bald will Edeka umbauen

Täglich überschwemmen Urlauber die Kassen in den zwei Kaufhallen des Seebades. Den Einwohnern reicht es.

„Es ist eine Katastrophe, das wissen die Rostocker alle“, betont Brigitte Jox aus Warnemünde. Momentan gebe es nur zwei Märkte im Ostseebad: Edeka und Rewe. „Es wird so viel Geld in Warnemünde eingenommen und in der Infrastruktur tut sich nichts.“ Auch mit der Sauberkeit ist sie nicht zufrieden. „Das ist untragbar, es steht ständig Wasser und dort werden Lebensmittel verkauft“, sagt sie kopfschüttelnd. Gerade beim Edeka sei es schwierig für Familien mit Kinderwagen und für Rollstuhlfahrer durch die Gänge zukommen. „Da kommt man kaum um die Kurven“, sagt Manfred Seidel, dessen Frau Barbara zurzeit auf den Rollstuhl angewiesen ist. „Da stehen auch Paletten herum ,die den Einkauf behindern. Das will ich mir mit dem Rollstuhl nicht antun“, sagt die 71-Jährige. Auch Eveline Schulz findet die Situation in Warnemünde schlimm. „Der Laden ist voll, vor allem wenn Kreuzfahrer kommen“, erzählt die Warnemünderin. Dann gebe es nicht nur ellenlange Warteschlangen, sondern die Regale sind schnell ausgeräumt. „Vor allem die Süßigkeiten.“ Sie ist der Meinung, dass im Seebad nicht erst eine Versorgungslücke entsteht. „Wir haben schon eine.“

Denn es habe Gerüchte gegeben, wonach der Edeka am Kirchplatz schließen sollte – noch in diesem Jahr. Doch „Der Pachtvertrag läuft noch bis zum Jahr 2022“, verkündet Franka Teubel vom Ortsamt. Der Markt in Ortskern wolle lediglich umbauen. Doch nicht mehr 2018. „Im kommenden Jahr sind Umbaumaßnahmen angedacht, hierzu gibt es aber noch keine konkreten Details“, erklärt Unternehmenssprecherin Helene Dahlke.

Doch wenn der Edeka zeitweise schließt, gibt es keine Möglichkeit, im Zentrum einzukaufen. Gerade für ältere Leute ein Problem. „Was sollen sie tun?“, fragt sich Brigitte Jox. Der Weg sei lang und beschwerlich. „Und es kostet Geld, mit dem Bus zu fahren.“ Auch die 77-jährige Margrit Dettmann ist erbost. „Es gibt hier nur zwei Läden, das ist für uns Alte furchtbar. Früher gab es vier Kaufhallen.“ Sie selbst geht immer schon um 7 Uhr morgens zum Rewe, damit sie dem Gedränge entkommt. „Um die Zeit geht es noch und den Rest bringen mir die Kinder.“ Den Edeka empfindet sie einfach als zu klein. „Das kann man im Sommer unter Ulk verbuchen“, betont sie.

„Es ist in der Tat problematisch“, sagt auch der Vorsitzende des Ortsbeirats Alexander Prechtel (CDU). „Jetzt haben wir eine Situation, die auch außerhalb der Saison knapp ist.“ Er ist nur froh, dass Edeka voraussichtlich erst umbaut, wenn Aldi wieder eröffnet. „Dass sie gleichzeitig zu sind, darf einfach nicht passieren.“

Aldi will voraussichtlich noch in diesem Jahr seine Umbauarbeiten abschließen. Einen konkreten Öffnungstermin gebe es derzeit noch nicht. Bereits im März sollte der Markt die Situation in Warnemünde entspannen. „In der Tat war ursprünglich eine frühere Eröffnung geplant – wir haben aber keinen Einblick, an welcher Stelle des Bauvorhabens es zu Verzögerungen kam“, ergänzt die Aldi-Sprecherin Teresa Jäschke. „In Warnemünde gibt es bislang keinen weiteren Lebensmitteldiscounter, weswegen man durchaus davon sprechen kann, dass vor Ort eine Versorgungslücke geschlossen wird“, sagt sie deutlich. Der Markt soll dann mehr Platz, breitere Gänge und ein vergrößertes Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren bekommen. „Der Fokus unserer neuen Aniko-Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre“, so die Sprecherin.

Und es gibt einen weiteren Hoffnungsschimmer, verrät der Ortsbeiratsvorsitzende Prechtel. „Ich bin seit langer Zeit bemüht, dass Norma nach Diedrichshagen kommt.“ Damit würde man auch den Westen Warnemündes entlasten. Nun käme endlich Bewegung in den Vorgang. „Norma bemüht sich seit langer Zeit, dort zu bauen. Doch die Stadt hat das bisher abgelehnt“, erklärt Prechtel. Als Ortsbeirat habe man nur begrenzte Einflussmöglichkeiten auf Unternehmen, die hier Geschäfte haben wollen. „Doch die Stadt hat sich nun an Norma gewandt und gesagt, sie wolle die Idee positiv begleiten“, erzählt er erfreut.

„Klar könnten wir hier noch einen Supermarkt vertragen, der auch mit Sicherheit voll wird. Konkurrenz belebt das Geschäft“, sagt Dietmar Vogel vom Warnemünder Handels- und Gewerbeverein. Von einem Versorgungsengpass möchte der Vorsitzende jedoch nicht sprechen. In der Hauptsaison müsse man sich eben auf Wartezeiten einrichten.

Johanna Hegermann