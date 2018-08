Rostock

Die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock hat sich für Dürrehilfen für Bauern ausgesprochen, deren Existenz durch Ernteausfälle gefährdet ist: „Wir müssen den Landwirten helfen, die in Not geraten sind, sie brauchen akute Hilfe.“ Allerdings dürften die Hilfen nicht „mit der Gießkanne“ ausgeschüttet werden, forderte Baerbock am Donnerstag in Rostock bei einem Besuch der OSTSEE-ZEITUNG zum Abschluss ihrer Sommertour durch Deutschland.Zunächst müsse die endgültige Erntebilanz abgewartet werden, sagte die Grünen-Chefin. „Bei einer schlechten Ernte steigen ja auch die Preise.“ Die Schäden durch Wetterextreme, die vom Klimawandel beeinflusst seien, nähmen zu, sagte Baerbock. Langfristig reiche es daher nicht aus, den betroffenen Landwirten zu helfen. Nötig sei ein radikaler Wandel in der Agrarpolitik: „Wir brauchen Agrarsubventionen, die sich nicht mehr wie bisher an der Fläche eines Betriebes bemessen, sondern auch daran, wie produziert wird.“ So müssten Nachhaltigkeit, Tierwohl und soziale Kriterien eine wichtigere Rolle spielen.

Büssem Axel