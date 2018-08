Dummerstorf

„Der Ähre zur Ehre“ ist das Motto des 28. Landeserntedankfestes am 7. Oktober 2018 in Dummerstorf. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, berichtet Bürgermeister Axel Wiechmann. Er hat 2017 in Siedenbollenthin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte den Staffelstab zur Ausrichtung der Veranstaltung übernommen. Mit einem ökomenischen Gottesdienst in der Autobahnkirche Kavelstorf wird das Fest eingeläutet. Ein großer Festumzug in Dummerstorf schließt sich an. Bauernmarkt, bunte Bühnenprogramme, Ausstellungen, Künstlermeile und Kinderbelustigungen sind vorgesehen. Die Veranstalter erwarten aufgrund der Nähe zu Rostock eine große Resonanz auf das Fest.

Deutsch Doris