Rostock

Auf dem veröffentlichten Foto konnte der Mann zweifelsfrei seine Sachen identifizieren, teilte die Polizei mit. "Nach seinen Angaben hat er gestern seinen Platz am Strand für einige Zeit verlassen, um etwas zu essen", sagte ein Sprecher. "Als er zurückkehrte suchte er vergeblich nach seinen persönlichen Dingen."

Die am Strand, zu Wasser und in der Luft stattfindenden Suchmaßnahmen nahm er nicht wahr. Er ließ sich aus Neustadt-Glewe einen Zweitschlüssel für sein Auto bringen und fuhr anschließend nach Hause. Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Kräften, den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung.

Zuvor waren einige Badegäste auf ein blaues Handtuch, eine knielangen Sporthose und einen Autoschüssel aufmerksam geworden, die seit mehreren Stunden herrenlos am Strand lagen. Weil sich der Besitzer der Gegenstände auch nach mehrfachen Lautsprecherdurchsagen nicht gemeldet hatte, wurde die Polizei verständigt.

Dann hatte es eine große Suchaktion am Samstagabend zu Land und zu Wasser, unter anderem mit einem Spurenhund, mehreren Booten, einem Hubschrauber und einer Rettungsdrohne gegeben.

dpa/kha