Rostock

Jacqueline Maloney aus Vancouver lebt für ein Jahr mit ihrer Familie in Rostock. Ihr Mann hat ein Stipendium an der Uni ergattert. Seit Mai lebt die Familie hier. „Ich bin Sozialarbeiterin, aber hier kümmere ich mich vor allem um die Kinder.“ In den vergangenen Wochen haben sie viel Zeit am Strand und im Flussbad verbracht. Jetzt geht der vierjährige Roland in die Kita und Clara (6) wurde eingeschult. Beschäftigen kann sich Jacqueline Maloney dennoch gut. „Mein Hobby, ist Deutsch lernen“, erklärt sie stolz. Sie habe gerade einen Kurs mit der Sprachstufe B2 begonnen. Sie hofft nun, zumindest bis zum Ende des Schuljahrs in Rostock bleiben zu können. „Mein Mann fährt dann schon voraus – nach Großbritannien.“

Hegermann Johanna