Rostock

Die Pfingsttage zählen zu den besucherstärksten des gesamten Jahres im Rostocker Zoo – und das wussten offenbar auch bislang unbekannte Strafttäter: Die Polizei fahndet nach Kriminellen, die in der Nacht zum Dienstag in den Tierpark eingebrochen sind. Die Täter hatten es, so die Ermittler, auf die Eintrittsgelder abgesehen. Nach Angaben von Zoo- Sprecher René Gottschalk erbeuteten die Einbrecher einen kompletten Tresor. Inhalt: rund 5000 Euro. „Ein großer Teil der Einnahmen war bereits am Montag von einer Sicherheitsfirma abgeholt worden.“ Schlimmer als der Verlust des Geldes trifft den Zoo aber der Sachschaden: Die Einbrecher verwüsteten den kompletten Souvenir- Shop, brachen Türen auf und beschädigten die Einrichtungen. Der Zoo geht von Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich aus. Bereits vor fünf Jahren war der Zoo zu Pfingsten von Einbrechern heimgesucht worden.

Andreas Meyer