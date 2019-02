Rostock

Unbekannte Täter sind am Donnerstag gegen 4.30 Uhr in ein Gold- und Juweliergeschäft in der Langen Straße in der Rostocker Innenstadt eingebrochen. Wie die Kriminalpolizei mitteilte, hätten die Diebe Schubladen durchsucht und mehrere Stücke aus der Auslage gestohlen. Am Tatort konnten Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes mehrere Spuren sichern, die noch ausgewertet werden müssen.

Als der zuständige Wachdienst Minuten nach dem Einbruch aufgrund des Alarms das Geschäft kontrollierte, waren die Täter bereits verschwunden. Zur Schadenshöhe und zum konkreten Stehlgut können derzeit noch keine Auskünfte erteilt werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Mithilfe: Gesucht werden Zeugen, die sich zur fraglichen Zeit in der Langen Straße aufgehalten und Beobachtungen gemacht haben, die mit der beschriebenen Tat in Verbindung stehen könnten.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstraße 54 unter 0381/49161616 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

OZ