Markgrafenheide

Die einzigen Bio-Kulturchampignons in Mecklenburg-Vorpommern wachsen in ehemaligen Munitionsbunkern der Nationalen Volksarmee. In Markgrafenheide bei Rostock betreibt die Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik (GGP) nach eigenen Angaben eine Arbeitstagesstätte für Menschen mit seelischen Erkrankungen und Behinderungen. Sie züchten Champignons und andere Edelpilze, teilte eine Mitarbeiterin mit. Am Donnerstag lädt die Gesellschaft aus Anlass ihres 20-jährigen Bestehens zu einem öffentlichen Hoffest ein, bei dem auch die Bunkeranlagen besichtigt werden können.

17 Beschäftigte kümmern sich täglich um die Pilze, die als sogenannte Pilzbrut in Substratkisten geliefert werden. In den Bunkerhallen gedeihen die Champignons in Dunkelheit und Feuchtigkeit. Wenn sich das Pilzgewebe im Boden ausgebreitet hat, dauert es noch etwa zwei Wochen, bis die Pilze die richtige Größe erreichen und geschnitten werden können. Sie werden verpackt und an Großhändler, Supermärkte und Gastronomen geliefert oder ab Hof verkauft. Jährlich werden 75 Tonnen Kulturchampignons geerntet. In der Arbeitstagesstätte gibt es nach Angaben der GGP Beschäftigungsplätze für 25 wenig belastbare und fünf Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen.

