Rostock

Bruno Jantsch kann es noch immer nicht fassen. Mehr als 30 Jahre lang hat seine Familie die städtischen Flächen neben ihrem Grundstück im Elmenhorster Weg bepflanzt und gepflegt. „Dies ist dem Gemeinwohl zugute gekommen, ohne dass wir je einen materiellen Nutzen hatten“, sagt der Rentner. Früher seien die Flächen völlig verwildert und vermüllt gewesen. Im Jahr 2017 hat die Stadt ihm jedoch plötzlich eine Rechnung geschickt: Knapp 17000 Euro Pacht soll Jantsch rückwirkend für die Nutzung der Flächen zahlen. „Das ist der Hammer. Ich war baff und platt, als ich das gelesen habe“, sagt der Witwer. Jetzt zieht die Stadt sogar vor Gericht gegen ihn – und fordert über eine Anwalts-Kanzlei inzwischen insgesamt 25 200 Euro.

Für Jantsch ist das Vorgehen der Stadt völlig grotesk. Denn bereits 1985 stellte er einen Antrag, die drei sogenannten Flurstückteilflächen zu pachten. „Trotz mehrfacher Nachfrage hat mich die Stadt immer nur vertröstet.“ Jantsch stellte sogar einen Kauf-Antrag, der 1991 abgelehnt wurde. „Im Jahr 2002 erhielten dann die Nachbarn und alle anderen Anlieger für die angrenzenden Teilflurstücke Kaufangebote für 66 Euro pro Quadratmeter.“ Nur er, der bereits einen Kauf-Antrag gestellt hatte, habe dieses Angebot nicht erhalten. „Jetzt bietet mir die Stadt den Kauf an – für 140 Euro pro Quadratmeter. Und unter der Bedingung, dass ich die rückwirkenden Forderungen zahle“, sagt Jantsch. Er schüttelt mit dem Kopf.

Stadt hatte keine Kapazitäten für Bepflanzung

Die strittigen Flächen liegen neben dem ehemaligen Feldweg, der zur Kleingartenanlage Lichtenhagen 1 führt. Früher sei hier direkt neben seinem Eckgrundstück wild geparkt worden, schildert Jantsch. Die Stadt habe das Problem gekannt, aber angeblich nicht über genug Kapazitäten verfügt, um das verwilderte Umfeld zu rekultivieren. Das Bauamt habe der Familie daraufhin geraten, den Außenzaun der Kleingartenanlage neben dem Feldweg weiterzuziehen und die Flächen zu bepflanzen. „So könne das Befahren und wilde Parken der Flächen verhindert werden“, hieß es laut Jantsch damals.

In der Folge habe die Familie zwischen 1984 und 1986 rund 20 Bäume, Büsche, Sträucher und eine vier Meter breite Schutzhecke mit 25 Metern Länge gepflanzt. „So wie es der damalige Leiter des Bauamtes empfohlen hat“, sagt Jantsch, der damals noch zur See fuhr. Inzwischen haben die Robinien, Tannen, Birken und Fichten eine Höhe von bis zu zwölf Meter erreicht. „Mit finanzieller Aufwendung, körperlichen Einsatz und viel Fleiß wurde für das Ökosystem und somit für das Gemeinwesen über einen 30-jährigen Zeitraum Anerkennendes geschaffen“, sagt Jantsch. Vor rund sieben Jahren habe das Grünamt die Bäume sogar mit Metallplaketten nummeriert und somit die Zugehörigkeit zur Stadt ausgewiesen.

Schon im Vorjahr Streit im Elmenhorster Weg

Es ist nicht der erste Streit um Grundstücke im Elmenhorster Weg. Schon im vergangenen Jahr kritisierten Jantschs Nachbarn das Vorgehen der Stadt, die für die Pacht von Flächen plötzlich das 227-fache verlangte (die OZ berichtete). Trotz des Aufbegehrens sollen die Anwohner das Nutzungsentgelt aber inzwischen gezahlt und die betroffenen Flächen gekauft haben, heißt es im Rathaus. Nur Jantsch nicht.

Ende Januar beginnen nun die Verhandlung vor dem Landgericht Rostock. Aus Jantschs Sicht hat die Stadt ihre Ansprüche verwirkt. „Sie hat seit 1985 alle Begebenheiten stillschweigend angenommen und war ständig mit der Situation konfrontiert gewesen, ohne dass sie gehandelt hat.“ Bei der Ausweisung von Eigenheimgebieten liege die Erschließung und Kultivierung des Umfeldes und die anschließende Pflege in der Verantwortung der Kommune, der sie nicht nachgekommen sei, so der Mann.

Stadt soll Pacht-Antrag nicht vorliegen

Das zuständige Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt antwortet auf OZ-Nachfrage zu dem Fall, dass die Stadt grundsätzlich bestrebt sei, die Nutzung ihrer Grundstücke über Kauf-, Miet- oder Pachtverträge zu regeln. „Im Jahr 2017 wurden allen Eigentümern des Elmenhorster Weges die von ihnen genutzten städtischen Grundstücksflächen zum Kauf beziehungsweise zur Miete angeboten, Herr J. mit inbegriffen“, teilt das Amt mit.

Den Eigentümern, die bis dato städtische Fläche unentgeltlich nutzten, sei rückwirkend für drei Jahre sowie dem Jahr 2017 ein Nutzungsentgelt berechnet worden. Aufgrund des laufenden Verfahrens am Landgericht wolle das Amt keine weiteren Angaben dazu machen. Nur: Jantschs Pacht-Antrag aus dem Jahr 1985 sei an die Gebäudewirtschaft in der Kuphalstraße gerichtet gewesen. „Uns lag und liegt kein Verfahren diesbezüglich vor“, so das Amt.

Wann sind Ansprüche verwirkt? Ein Anspruch gilt als verwirkt, wenn seit der Möglichkeit der Geltendmachung längere Zeit vergangenen ist. Gleichzeitig müssen besondere Umstände vorliegen, aufgrund derer der zur Zahlung Verpflichtete nicht mehr mit einer verspäteten Inanspruchnahme zu rechnen braucht. Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs im Jahr 2002 hervor. Der Bürgerbeauftragte des Landtages Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Crone, stellt in seinem Bericht für das Jahr 2016 fest: „Scheitern (..) beabsichtigte Pachtverträge trotz positiver Kenntnis der Nutzung durch Untätigkeit der Kommune und wird über so lange Zeiträume kein Nutzungsentgelt gefordert, so spricht vieles dafür, dass die rückwirkenden Ansprüche als verwirkt anzusehen sind.“

André Wornowski