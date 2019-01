Sanitz

„So voll war der Saal lange nicht“, begann Thomas Möller, Bürgervorsteher der Gemeinde Sanitz, seine Rede. Am Samstag trafen sich Vertreter aus Gemeinde, Politik und Wirtschaft in der John-Brinckman-Straße in Sanitz zum Neujahrsgespräch. Bürgermeister Joachim Hünecke, Thomas Möller und Oberstleutnant Siegfried Kraus begrüßten ihre Gäste an diesem winterlichen Samstagnachmittag mit Handschlag. Ihr Lächeln strahlte. Und dazu hatten die Gastgeber auch jeden Grund. Die Gemeinde Sanitz ist im Aufschwung. Baumaßnahmen, Erneuerungen, Anschaffungen – all das steht auf dem Plan für 2019. „Wir wissen, wie der Hase läuft“, fasste Möller das Grundgefühl in der Gemeinde zusammen und bedankte sich beim Bürgermeister – auf eine ganz eigene Art.

Die Redner beim Sanitzer Neujahrsgespräch kamen aus dem Loben nicht heraus. „Wille, Engagement, Zusammenhalt und Herz zeichnen unsere Gemeinde aus“, sagte der Kommandeur der „FlaRakGrp 21“ Siegfried Kraus. Auch Peter Stein ( CDU) betonte die erstaunliche Entwicklung und ehrte den Bürgermeister. „ Joachim, wir bedanken uns, aber man kann das nicht alleine machen. Es braucht eine gute Vertretung, eine engagierte Verwaltung und ein starkes Ehrenamt. Das alles haben wir hier“, erklärte Landrat Sebastian Constien ( SPD).

Thomas Möller betonte in seiner Ansprache, dass das Wohngebiet „Wiesenblick“ inzwischen vollständig bebaut worden sei, ein Augenmerk auf den steigenden Anforderungen der Infrastruktur liege, Schulen besser ausgestattet werden, die freiwillige Feuerwehr eine neue Fahrzeughalle bekomme – und dass alles „vor allem einem engagierten Bürgermeister zu verdanken“ sei. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind gesund und haben 4,5 Millionen Euro auf der hohen Kante“, so Möller. Für ihn stelle der Bürgermeister einmal mehr unter Beweis, wie aus Visionen Realität werde. „Und jetzt heißt es, auf den alten Hasen einen jungen Hasen folgen zu lassen“, merkte Peter Stein an. Auch Möller ermutigte die Menschen zum Wählen, da der Werdegang der Gemeinde im Wesentlichen von der Schlüsselposition des Bürgermeisters abhänge.

Am Ende seiner Rede richtete der Bürgervorsteher sein Wort an Hünecke. „Fast 20 Jahre sind wir diesen Weg gemeinsam gegangen. Das ist länger als manche Ehe“, begann Möller. „Unsere Wege trennen sich. Du darfst nicht mehr und wenn du nicht mehr darfst, dann will ich nicht mehr“, gab Möller zu verstehen. Er verschenkte ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift „20 Jahre Achim & Thomas“ an den Bürgermeister. Als dann auch noch Marianne Rosenbergs „Er gehört zu mir“ aus den Lautsprechern durch den Saal dröhnte, war der kleine Gag perfekt. Bürgermeister und Bürgervorsteher lagen sich in den Armen. „Das ist meine letzte Rede zum Neujahrsgespräch. Es hat immer Spaß gemacht“, erwiderte Hünecke. Unter dem Motto „wir für uns“ habe er seit Jahren ein sehr gutes Gefühl, das er gern weitergebe.

Zur Galerie Bürgermeister Joachim Hünecke, Bürgervorsteher Thomas Möller und Oberstleutnant Siegfried Kraus luden ein.

Lea-Marie Kenzler