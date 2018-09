Wiethagen

Eine neue Spur führt durch die Rostocker Heide: 15 Haltestellen auf insgesamt acht Kilometern. Das Projekt des Stadtforstamtes Wiethagen ist eingebettet in das Verbundvorhaben „Schatz an der Küste“, zu dem die Rostocker Heide, der größte geschlossene Küstenwald Deutschlands, gehört. An verschiedenen Stationen können Besucher auf einem insgesamt acht Kilometer langen Pfad wandeln und mit modernen Lernelementen und abwechslungsgreichen Spielmöglichkeiten den Wald erkunden und dabei überraschende Informationen zu Wald- und Wiesenbewohnern, Holz und Wasser bis hin zu Wind und Strand erhalten.

Deutsch Doris