Rövershagen

Am 4. November wurden die letzten Erdbeeren in Rövershagen gepflückt. „So lange, das ist schon ein Phänomen“, sagt Erdbeerhof-Chef Robert Dahl. „Florentina“ heißt das späte Früchtchen, das bei Karls zwei Jahre lang sozusagen getestet wurde. „Sie sehen gut aus und schmecken bis zum Schluss“, berichtet Dahl. „Die Kunden waren sehr zufrieden.“ Deshalb wurde „Florentina“ in diesem Jahr auf 19 Hektar angebaut und ist in Wandertunneln bis in den November hinein sehr ertragreich gewesen. Im nächsten Jahr soll der Anbau dieser Sorte noch erweitert werden.

Sechs Hauptsorten bauen die Rövershäger auf rund 400 Hektar rund um Rostock an. „Mit Flair sind wir Anfang Mai gestartet“, erzählt Dahl. In der Hauptsaison seien etwa 65 Tonnen Erdbeeren pro Tag von den Feldern geholt worden. Da hatten im Schnitt 1000 Pflücker – viele Studenten aus der Ukraine und polnische Helfer – alle Hände voll zu tun. Die frischen Früchte wurden an etwa 440 Verkaufshäuschen in MV, Brandenburg und Berlin, bis hin nach Leipzig geliefert. „Möglichst so viele, dass durchgängig bis zum Feierabend auch Erdbeeren zu haben waren“, erklärt der Anbauer.

Nicht verkaufte Beeren kämen in die Mosterei Satow. „Hier werden sie in einer Tuchpresse zu Saft verarbeitet“, sagt Dahl. Retour kommen 200 000 Flaschen Erdbeernektar, die dann wieder in Karls Höfen verkauft werden. „Der Vorteil bei der Saftherstellung ist, der grüne Kelch kann dran bleiben.“

Für die Marmeladenproduktion müssen die Früchte ohne den grünen Ansatz gepflückt werden. Schon sechs Stunden nach der Ernte werden diese Erdbeeren mit einem Kühlfahrzeug zur frostigen Lagerung in den Rostocker Fischereihafen gebracht. Hier werden sie in Hallen auf minus 20 Grad runtergekühlt und eingefroren. „Von diesen Erdbeeren schmeckt die Marmelade einfach besser, hat viel mehr Aroma“, schwärmt Dahl. Seit acht Jahren würde in den Hofküchen süße Marmelade gekocht. „Zuerst von frischen Erdbeeren. Dann haben wir aus der Not heraus mal Früchte eingefroren, waren vom Ergebnis begeistert und nehmen jetzt nur noch die tiefgefrorenen“, sagt Dahl.

1500 Tonnen wurden in diesem Jahr für die Marmeladenproduktion eingefroren. Täglich fordern die Köche ihre Mengen an. „Gerade verarbeiten wir ’Sonata’ und ’Honey’“, sagt Birgit Kurth, die seit sieben Jahren in Rövershagen in den Töpfen rührt. Die frostigen Beeren kommen in große Badewannen, der Saft wird aufgefangen. „So können wir die Konsistenz gut beeinflussen“, erklärt Birgit Kurth: Früchte, Saft, Gelierzucker 1:2 und ein Schuss Zitrone. „Mehr braucht die Marmelade, wie von Oma gekocht, nicht“, verrät Kurth. Dreimal täglich erfahren neugierige Topfgucker in einer Show in der gläsernen Küche, wie die süßen Brotaufstriche hergestellt werden.

Etwa 3000 Gläser werden täglich in Rövershagen abgefüllt, in der Hochsaison 5000. „Die Marmelade ist unser Nummer-1-Artikel im Online-Shop“, informiert Erdbeerhof-Chef Dahl. Die Gläser werden bundesweit verschickt. Und auch in den Regalen werden die Gläser nicht älter als vier Wochen, dann sind sie weg, und Nachschub muss her.

Doris Deutsch