Rostock

Es ist am Freitag kurz nach 9 Uhr in der Hansestadt. Zwei dumpfe, aber laute Knallgeräusche erschüttern Rostock. Sie klingen fast wie Explosionen. Dazu Kondensstreifen am Himmel, die den Eindruck erwecken, als würden sich am Himmel über der Warnow Flugzeuge jagen. Diese Konstellation hat am Freitagvormittag für Aufregung in Rostock gesorgt. Doch die Bundeswehr gibt Entwarnung.

Kondensstreifen der Übung: Drei Eurofighter probten am Freitag über Rostock das Abfangen feindlicher Flugzeuge. Quelle: Jerzy Lukoszek

Nach Angaben des Luftfahrtamtes der Bundeswehr hat am Freitag das Taktische Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ aus Laage den Ernstfall über Rostock geprobt. „Bei dem beobachteten Flugbetrieb südlich von Rostock handelt es sich um eine Abfangübung von drei Eurofightern. Um 09.28 Uhr erreichten zwei Luftfahrzeuge aus Süden kommend in einer Höhe von 11 800 Metern Überschallgeschwindigkeit“, so eine Sprecherin des Luftfahrtamtes. Abfangübungen gehören zum Alltag für die Kampfjetpiloten.

Rund um die Uhr stehen in Deutschland vier Eurofighter an zwei Standorten bereit, um nicht identifizierte oder feindliche Flugzeuge abzufangen, die in den deutschen Luftraum eindringen. In den allermeisten Fällen handelt sich bei den zu überprüfenden Flugzeugen um zivile Maschinen, die den Funkkontakt zur Flugsicherung verloren haben. Die so genannten „Alarmrotten“ stehen in Wittmund und Neuburg an der Donau bereit. In Laage werden allerdings alle Eurofighter-Piloten ausgebildet. Und: Auf Weisung des Nato-Hauptquartiers muss auch das Taktische Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ Alarmrotten bereitstellen.

Andreas Meyer