Rostock

Der Supersommer 2018 hat nicht in allen Tourismusbranchen für Jubelstürme gesorgt: Trotz des großen Urlauberandrangs ziehen die Fahrgastschiffer in MV eine eher durchwachsene Bilanz. Vielen potenziellen Passagieren war es wohl zu heiß und sie gingen lieber baden als an Bord. „Wir hatten mehr Urlauber - das heißt aber nicht, dass auch mehr mit dem Schiff fahren“, sagt Andreas Poschke, Geschäftsführer der Reederei Poschke, die unter anderem Rundfahrten auf dem Barther Bodden anbietet.

Die Geschäftsführerin der Blauen Flotte in Rostock, Kathrin Schütt, meint: „Bei großer Hitze waren wir auch mal mit fast leerem Schiff unterwegs.“ Positiv fällt dagegen die Bilanz der Reederei Adler aus: „Wir waren überrascht, dass auch bei großer Hitze unsere Schiffe oft ausgebucht waren“, sagt Steffen Müller, Betriebsleiter für MV. Offenbar hätten viele Urlauber Abwechslung vom Strand gesucht.

Büssem Axel