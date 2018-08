Rostock

Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall auf einer Baustelle im Stadtteil Lichtenhagen schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Elektro-Fahrrad in einen ausgehobenen Kabelschacht gestürzt. Laut Aussagen der Polizei kam es gegen 8.40 Uhr auf dem Parkplatz an der Nordlichtschule in der Ratzeburger Straße zu dem Unglück. Die Ursache ist noch unklar. An dieser Stelle finden derzeit Arbeiten an Kabelschächten statt.

Meyer Cora