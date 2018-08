Stadtmitte

Die Mode-Hauptstädte der Welt – das sind New York, Paris und Mailand. „Doch Rostock muss sich vor diesen Metropolen nicht mehr verstecken“, sagt Barbara Weyrich – und mit der diesjährigen „Dance Fashion Show“ will sie genau das auch beweisen. Am 14. September wird die Nikolaikirche einmal mehr zum Laufsteg. Designer aus der Hansestadt zeigen ihre neuesten Kreationen – und was im kommenden Winter angesagt sein wird. Moderiert wird der Abend von einem der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen – der Tagesschau-Moderatorin Susanne Daubner.

Insgesamt zwölf Kreative werden bei der großen Schau dabei sein. „Wir veranstalten die Fashion Show seit 1998. In diesem Jahr liegt der Fokus – wie sollte es anders sein – auf dem Stadtjubiläum“, sagt Weydrich, Inhaberin einer Werbeagentur und Veranstalterin des Schaulaufens. Die Show soll Rostocks Tradition – „die Hanse-Zeit, Handel und Austausch“ –, aber auch die Moderne zeigen: „In dieser Stadt leben viele begabte und kreative junge Menschen. Rostock hat da wirklich Potenzial.“

Mit dabei sein werden unter anderem die Warnemünder Designerin Beate Heymann, der Maßschneider Andreas Kiefer und auch Mode Weilandt. Aber auch Optiker und Hörgerätakustiker präsentieren die neuesten Trends. „Wir zeigen insgesamt 100 Outfits auf der Bühne. Zehn weibliche Models und drei Dressmen werden die Kollektionen präsentieren“, so Jana Lepa (Agentur „Mode Musik Mannequins“). Sie verrät bereits die Mode-Trends für die kommende Saison: „Die Winter-Mode wird lang – sehr lang.“ Lange Mäntel und Westen seien angesagt – und ebenso Materialien, die glänzen: „Lack und Leder sind total in.“ Die absoluten Trend-Farben des Winters werden Rot-Töne, Ultraviolett und auch „Cognac“.

Erstmals als Partner bei der „Dance Fashion Show“ mit dabei ist das VW-Autohaus Ost: „Mode und Autos – das passt doch ganz hervorragend zusammen“, sagt Axel Hoffmeister, Geschäftsführer des Autohauses. Verkaufsleiter Sebastian Schuffenhauer gibt gleich noch einen Ausblick auf modische Trends in der Auto-Branche: „Die Zeiten, in denen bei Neuwagen die Farbtöne Weiß, Schwarz und Grau dominiert haben, sind vorbei. Auch bei Autos sind lebendige Farben im Kommen – auffällige, mutige Blau- oder auch Gold-Töne. Das haben die Auto- und die Modebranche offenbar gemein.“

Die Veranstalter rechnen mit rund 600 Gästen bei der „Dance Fashion Show“ in der Nikolaikirche. Karten gibt es schon jetzt im Verkauf ab 30 Euro (zuzüglich Gebühren). Tickets im OZ-Servicecenter (RichardWagner-Str. 1a) oder auch online unter shop.ostsee-zeitung.de

Andreas Meyer