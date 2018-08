Rostock

„Am Sonnabend war es extrem“, sagt Benjamin Wehner. Er ist Wachdienstleister bei der Wasserwacht in Bad Doberan und so oft wie in den vergangenen Tagen mussten „seine“ Rettungsschwimmer lange nicht mehr Erste Hilfe leisten. Der Grund: Feuerquallen! Der Ost- und Nordostwind der vergangenen Tage hat die wirbellosen Tiere zu Zehntausenden aus den Tiefen der Ostsee an die Strände Mecklenburgs befördert. Allein in Heiligendamm kamen nach Angaben der Wasserwacht 90 Menschen mit den giftigen Tentakeln der Quallen in Berührung. Das ist schmerzhaft, aber in der Regel harmlos. In Graal-Müritz musste in einem Fall sogar der Notarzt anrücken: „Die Person hatte nach Kontakt mit einer Feuerqualle einen anaphylaktischen Schock erlitten“, so Michael Fengler, Sprecher des Landeskreises Rostock.

Experte: Quallen wachsen derzeit schneller

Feuerquallen – der lateinische Name lautet Cyanea capillata – sind in der Ostsee heimisch. „Aber eigentlich bevorzugen sie tiefere, kühlere Wasserschichten“, so Dr. Ulrich Bathmann, Meeresbiologe und Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde (IOW). Der Wind der vergangenen Tage habe aber das Wasser aus den tieferen Schichten in Richtung Küste gedrückt. In diesem Jahr sei die Ostsee zudem „sehr warm“ – und das führe dazu, dass die Quellen schneller wachsen. Die Feuerquallen leben von kleinen Fischen und Krebsen. Wenn die Beute die Tentakeln der Qualle berührt, schiessen aus den so genannten Nesselzellen winzige Pfeile in die Opfer und injizieren ein Gift. „Mit den Tentakeln führt die Qualle ihre Beute dann zu ihrem Mund an der Unterseite ihres Schirmes“, so Bathmann.

Während die häufigsten QuallenArt der Ostsee, die Ohrenquallen, für Menschen absolut harmlos sei, könne das Gift der Feuerqualle auch durch die menschliche Haut dringen: „Das ist unangenehm, aber in der Regel nicht gefährlich“, so Bathmann. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) empfiehlt, bei größeren Quallen- Sichtungen nicht im Meer zu baden. Wer doch in Kontakt mit den Tieren kommt, sollte die Nesseln mit Salzwasser (auf keinen Fall mit Süßwasser!) abspülen. „Wir raten, nassen Strandsand aufzutragen und dann abzukratzen – zum Beispiel mit einer Kreditkarte. Danach hilft es, die betroffenen Stellen mit einem nassen Handtuch zu kühlen“, so Manuel Brumme, Einsatzleiter der Rostocker Wasserwacht.

Lage von Tag zu Tag unterschiedlich

Auch in der Ostsee zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide sind am Sonnabend etliche Feuerquallen durch den Wind in Küstennähe getrieben worden und haben mehreren Badegästen den Badespaß verdorben. Sven Rhode, Urlauber aus Thüringen, stand nur knietief im Wasser, als er am Oberschenkel von einer Tentakel getroffen wurde. Sofort verspürte er einen brennenden Schmerz und lief ganz aufgeregt aus dem Wasser. „Ist das giftig oder gefährlich?“, erkundigte er sich verängstigt bei Einheimischen. Die gaben Entwarnung. Für den jungen Mann war der Strandtag gelaufen, zerknirscht packte er seine Badesachen zusammen: „Wenn man bei der Hitze nicht baden gehen kann, braucht man auch nicht am Meer sein“, sagt er.

Am Montag hingegen waren in Warnemünde keinerlei Feuerquallen mehr im Wasser zu sehen: „Die Lage kann sich jeden Tag ändern. Je nach Wetter-, Wind- und Strömungslage“, so Brumme. „Wir raten daher allen Badenden unbedingt auf die Hinweise der Rettungsschwimmer zu achten.“Dass Badegäste an anderen Stränden in der Region in den vergangenen Tagen immer öfter schmerzhaften Kontakt mit Feuerquallen hatten, wissen auch die Rettungsschwimmer der DLRG-Station in Timmendorf auf Poel. „Wir haben es schon mitbekommen, dass es ein paar Vorfälle gab - bei uns allerdings überhaupt noch nicht“, betont Christian Schäfer.

Er ist seit mehr als 20 Jahren jeden Sommer auf Poel im Einsatz. In dieser Saison seien aber bislang weder Feuerquallen noch Blaualgen in der Ostsee vor Poel aufgetaucht. Auch aus Boltenhagen kommt vorerst Entwarnung: „Wir haben sehr viele Ohrenquallen. Aber Verletzungen mit Feuerquallen – das waren bislang Einzelfälle“, so DLRG-Wachleiter Sven Schmitz.

