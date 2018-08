Rostock

Feuerquallen haben am Wochenende an der mecklenburgischen Ostseeküste das Badevergnügen getrübt und bei zahlreichen Badegästen Beschwerden verursacht. Allein in Heiligendamm (Landkreis Rostock) sollen einem Bericht des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ zufolge 90 Strandgäste betroffen gewesen sein. Auch an den Stränden um Graal-Müritz (Landkreis Rostock) sollen die Quallen vermehrt aufgetreten sein.

Verantwortlich sei die Gelbe Haarqualle, deren Tentakeln mit Nesselzellen bestückt sind. Kommen sie in Kontakt mit der Haut, verursachen sie unangenehmes bis schmerzhaftes Brennen und Rötungen, die aber in der Regel ungefährlich sind.

Durch auflandigen Wind sollen die Nesseltiere aus den tieferen und kühleren Wasserschichten an die Küsten gespült worden sein. Da die Ostsee derzeit insgesamt sehr warm ist, wachsen die Tiere schneller.

dpa/mv