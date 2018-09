Rostock

Spektakuläre Szenen auf der Ostsee und im Rostocker Überseehafen: Derzeit probt ein Seebataillon der Bundesmarine zusammen mit dem niederländischen Unterstützungsschiff „Karel Doorman“ die Rettung „vom Land zum Meer“. Dabei müssen in einem fiktiven Szenario deutsche Staatsangehörige und Schutzbefohlene aus befreundeten Staaten aus einem Krisengebiet evakuiert und gerettet werden.

Die "Karel Doorman" auf der Höhe "Fähre zwischen Hohe Düne und Warnemünde" Foto: Bundeswehr / PIZ Marine

„Schneller Adler 2018“ - so heißt die Übung der Division Schnelle Kräfte

Rund 60 spezialisierte Kräfte des Seebataillons nehmen daran teil. Bataillonskommandeur ist Fregattenkapitän Axel Meißel. „Die Übung gemeinsamer Evakuierungsoperationen mit der Division Schnelle Kräfte erhält unsere Fähigkeit, europäischen Staatsbürgern auf Abruf weltweit und unter Nutzung der See zu helfen. Dazu ein niederländisches Schiff nutzen zu können, geht nur aufgrund der Verzahnung zwischen Seebataillon und der Königlich Niederländischen Marine“, sagt er. Die Einheiten operieren an der Schnittstelle vom Land zum Meer. „Dafür sind wir die Spezialisten“, Meißel.

Kleines Erkundungskommando für die Operation des Folgetages. Foto: Bundeswehr / RedBw Pape

Das größte Kriegsschiff der Niederländer: „Karel Doorman“

Das mit rund 200 Metern Länge größte Schiff im Dienst der Königlich Niederländischen Marine wird vom 3. bis 6. September 2018 im Rostocker Überseehafen festmachen. Die Soldaten des Seebataillons trainieren sowohl die Evakuierung auf ein Schiff im Hafen als auch auf See. Dass sie das gemeinsam können, ist Ergebnis der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit, die im Februar 2016 vereinbart wurde. Für die Marine sieht sie unter anderem die operative Integration zwischen dem deutschen Seebataillon und dem niederländischen Korps Mariniers vor, außerdem die gemeinsame Nutzung von Unterstützungs- und Landungsschiffen.

200 Meter lang - die "Karel Doorman" der Königlich Niederländischen Marine. Foto: Bundeswehr / RedBw Pape

Marine-Spezialisten aus Eckernförde

Im Seebataillon dienen Marineinfanteristen, Minentaucher, Boardingsoldaten und Aufklärungskräfte der Marine. Die gut 800 Soldaten des Eckernförder Verbands decken ein breites Fähigkeitsspektrum ab. Die Minentaucher räumen Kampfmittel an Land und im Wasser, die Soldaten der Bordeinsatzkompanie durchsuchen verdächtige Schiffe oder schützen eigene Einheiten in See vor Angriffen. Die Aufklärungskompanie sucht mit ihren Unterwasser- und Flugdrohnen Küstenabschnitte ab, setzt Feldnachrichtenkräfte und Scharfschützen ein. Die Küsteneinsatzkompanie sichert Häfen oder Strände infanteristisch, schützt Schiffe im Hafen und führt Evakuierungsoperationen an der Schnittstelle See-Land durch. Das Seebataillon gehört zu den international anerkannten Spezialisten der Marine. Um seine anspruchsvollen Aufgaben erfüllen zu können, ist das Bataillon mit modernster Technik ausgestattet, wie gepanzerten Fahrzeugen oder ferngelenkten Unterwasser- und Flugdrohnen.

Die Ausrüstung ist auch schon griffbereit. Und "ja", beim Militär gibt es auch Waffen! Foto: Bundeswehr / PIZ Marine

Übung zur nationalen Krisenvorsorge

Militärische Evakuierungsoperationen gehören zur nationalen Krisenvorsorge, für die die Bundeswehr ständig Soldaten in Bereitschaft hält. Sie müssen weltweit alle Orte erreichen können, an denen deutsche Staatsangehörige und gegebenenfalls Bürger anderer Nationen aus Krisen- und Kriegsgebieten unter Einsatz militärischer Mittel evakuiert werden müssen. Evakuierungsoperationen werden in enger Abstimmung zwischen dem Verteidigungsministerium und dem Auswärtigen Amt geplant. Das Einsatzführungskommando der Bundeswehr führt militärische Evakuierungsoperationen.

So läuft die Übung ab 3. September 2018: Das Unterstützungsschiff „Karel Doorman“ nimmt im Rostocker Überseehafen den Evakuierungszug des Seebataillons an Bord und verlässt den Hafen gegen 17 Uhr wieder. 4. September 2018: Das Unterstützungsschiff „Karel Doorman“ befindet sich mit den eingeschifften Soldaten des Seebataillons in See. Im Hafen werden abgesetzte Kräfte Evakuierungs- und Sammelpunkte für zu evakuierende Personen erkunden. 5. September 2018: Das Unterstützungsschiff „Karel Doorman“ wird gegen 7 Uhr im Überseehafen festmachen. Im Laufe des Tages werden zu evakuierende Personen im Hafen an Bord des Schiffes gebracht. Das Schiff verlässt den Hafen gegen 17 Uhr. 6. September 2018: Das Unterstützungsschiff „Karel Doorman“ befindet sich mit den eingeschifften Soldaten des Seebataillons in See. Im Laufe des Tages werden zu evakuierende Personen mittels Speedbooten an Bord des Schiffes gebracht. Nach Abschluss dieses Übungsanteils verlässt das Schiff das Seegebiet ohne erneutes Einlaufen in Rostock und beginnt den Transit in seinen Heimathafen.

Steinke Kay