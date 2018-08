Rostock

An die ersten Berührungen mit der Produktion von Filmen kann sich Claudia Steffen, 1976 in Rostock geboren, noch gut erinnern: „Das war in der Videoklasse im Pionierzentrum am Schwanenteich in Reutershagen.“ Und später war Claudia Steffen auch in der Rostocker Medienwerkstatt aktiv. Nach dem Abitur 1994 ging sie weg aus Rostock, „erst nach Berlin, dann nach Köln“, wie sie sagt. „Ich habe mich schon immer für Filme von Jim Jarmusch oder Aki Kaurismäki interessiert. Und ich wollte etwas von der Welt sehen.“ Heute verbindet Claudia Steffen beides: Sie betreut internationale Streifen bei der Filmproduktionsgesellschaft Pandora in Köln, wo sie geschäftsführende Gesellschafterin ist. Es sind anspruchsvolle Filme, ein aktuelles Pandora-Projekt ist zum Beispiel „High Fire“ mit Robert Pattinson. Dieser Streifen befindet sich derzeit in der Postproduktion und kommt im September in die Kinos.

Zur Galerie Die ehemalige Rostockerin Claudia Steffen produzierte den neuen Film von Andreas Dresen mit Alexander Scheer in der Hauptrolle.

„Ich bin ein Möglichmacher“

„Ich bin ein Möglichmacher“, beschreibt Claudia Steffen ihre Rolle als Filmproduzentin. Sie kümmert sich um Finanzierungen oder bringt die richtigen Leute zusammen; viel organisatorische Arbeit. „Eine Filmförderung dauert normalerweise zwei bis drei Jahre“, sagt sie. Viel länger hat es aber bei dem Filmprojekt „Gundermann“ gedauert. „Seit zwölf Jahren plant Andreas Dresen schon diesen Film, vor drei Jahren sind wir dann in das Projekt eingestiegen“, sagt Claudia Steffen. „Andreas Dresen ist im Ausland einer der bekanntesten deutschen Regisseure, er hat zum Beispiel in Cannes und Karlovy Vary zahlreiche Preise abgeräumt,“ sagt Steffen. „Nur in Deutschland wird Dresen zu wenig geschätzt“, ärgert sie sich. Und dann war da ein Filmstoff, wie man ihn nicht alle Tage findet, Laila Stieler hat ihn zu einem Drehbuch verarbeitet.Es geht um den DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann (1955- 1998). Die vielschichtige Biografie eines Musikers, der gleichzeitig auch Baggerfahrer im Tagebau war: Gerhard Gundermann war nicht nur ein Poet, auch ein unerschütterlicher Idealist erst Stasi-Spitzel, dann ein Bespitzelter; einer, der die Welt (oder wenigstens die DDR) verbessern wollte und daran scheiterte. Aber in seinen Liedern, da war Gundermann immer ganz bei sich.

„Ich habe meinen Gundermann gefunden“

„Der Gundermann-Film ist ein Herzensprojekt“, sagt Claudia Steffen, die viel Arbeit investiert hat, damit dieser Film zustande kam. Während dieser Zeit war sie ständig in Kontakt mit Andreas Dresen. „Irgendwann hat er mir eine SMS geschickt: Ich habe meinen Gundermann gefunden“, erzählt sie. Das war Alexander Scheer, der dem Gundermann im Film beängstigend nahekommt. Scheer ist Theaterschauspieler, bekannt aus Filmen wie „Sonnenallee“, „Westen“ oder „Gladbeck“. „Er verschwindet fast in der Gundermann-Figur“, schwärmt Steffen.

Am 25. August fällt in Rostock der Startschuss für den „Gundermann“

Am 23. August kommt „Gundermann“ in die Kinos. Am 25. August wird der Streifen zeitgleich in drei Rostocker Kinos gezeigt. Auch die Filmcrew um Andreas Dresen und Alexander Scheer kommt nach Rostock. Danach gibt’s ein Konzert der Filmband (mit Andreas Dresen!) in der Heiligen-Geist-Kirche, natürlich mit Gundermann-Liedern. Für Claudia Steffen ist damit auch ein Heimatbesuch verbunden: „Ich habe mich dafür starkgemacht, dass wir mit dieser kleinen Konzerttour auch nach Rostock kommen.“

Büssing Stefanie