Rostock-Laage

Besonderer Moment am Flughafen Laage: „Wir sind jetzt wieder an die Welt angebunden“, sagt Flughafen-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann, als sie die neue Geschäftsreise-Verbindung nach München eröffnet. Mittwochfrüh landete bereits die erste Lufthansa-Maschine vom Typ CRJ900 in Laage – mit 43 Passagieren an Bord. 36 Fluggäste hoben anschließend wieder in Richtung München ab. „Das ist eine gute Anzahl und wird in den nächsten Wochen weiter an Fahrt aufnehmen“, ist sich Hausmann sicher.

Auch die Fluggäste freuen sich: Carmen und Gerd Görlich aus Prerow ( Landkreis Vorpommern-Rügen) wollen Verwandte in München besuchen. „Mit dem Auto wären wir zehn Stunden lang gefahren“, sagt Gerd Görlich. Nun geht’s deutlich schneller. Die Studenten Hendrik Neupauer und Peer Linder aus Rostock nutzen die Fluglinie ebenfalls für einen Kurzurlaub. „Wenn es geht und preislich passt, fliegen wir gerne ab Laage. Mit der Lufthansa war es für uns jetzt sogar günstiger als vorher“, sagt Linder.

Wirtschaft benötigt Flugverbindung

Vor der Lufthansa war die schottische Regional-Fluggesellschaft Flybmi auf der Strecke unterwegs. Mitte Februar meldete das Unternehmen jedoch plötzlich Insolvenz an und stellte den Betrieb ein. Doch schon vier Wochen später präsentierte Hausmann mit der Lufthansa einen neuen Partner.„Für uns ist Rostock-Laage interessant, weil Berlin und Hamburg doch weit weg sind“, sagt Alexander Tolweth, Vertriebsdirektor der Lufthansa im Osten. Und wenn sich nun möglichst viele Reisende für Laage als Abflugsort entscheiden, anstatt nach Berlin oder Hamburg zu fahren, lohne sich das für sein Unternehmen.

Zur Galerie Es gab sogar eine „Erstflugtorte“.

20 Mal pro Woche will die Lufthansa auf der Strecke fliegen – zehn Hin- und zehn Rückflüge. „Die Wirtschaft benötigt die Verbindung ebenso wie touristische Reisende, die über das Drehkreuz in München viele Ziele in Europa und der ganzen Welt erreichen“, sagt Hausmann. Außer mittwochs gibt es in der Woche morgens und abends jeweils einen Flug pro Richtung. „So können sich Geschäftspartner tagsüber besuchen.“ Mittwoch und Sonntag geht jeweils ein Flug hin und zurück.

Diskussionen bei Lufthansa

Die Lufthansa verdoppelt mit ihrem 90-Sitzer sogar fast die Platz-Kapazitäten auf der Strecke. Bisher war Flybmi mit maximal 49 Fluggästen unterwegs. „900 Passagiere pro Woche – das ist schon eine ganze Menge“, sagt Tolweth. Es habe daher durchaus Diskussionen bei der Lufthansa über das neue Engagement in Laage gegeben. Das Unternehmen hofft jedoch auch auf die Attraktivität Münchens als zweitgrößtes Drehkreuz in Deutschland. „ München ist einer der besten Umsteige-Flughäfen der Welt – und wächst. Nicht umsonst lassen wir unseren Airbus A380, das größte Passagierflugzeug der Welt, jetzt von dort starten“, sagt Tolweth.

Die Lufthansa ist derzeit die einzige Anbieterin einer Linienflug-Verbindung am Flughafen Laage. Seit Mitte April fliegt die türkische Airline Corendon zwei Mal wöchentlich Antalya an, die österreichische Fluggesellschaft Laudamotion wird von Mitte Juni an drei Mal wöchentlich die Strecke zwischen Laage und Palma de Mallorca bedienen. An diesem Samstag startet zudem die Städteverbindung nach Wien.

Aufsichtsratschef ist positiv gestimmt

Am Montag hatte die Fluggesellschaft FlyEgypt ihre zwischen Juli und Oktober jeweils für Dienstag geplanten Flüge nach Hurghada abgesagt. Als Grund nannte sie das Startverbot für die Boeing 737 Max. „Wir arbeiten hier an einer Lösung, aber es wird schwierig“, sagt Hausmann.

Ein langfristiges Ziel bleibt eine Verbindung nach Frankfurt, dem größten Drehkreuz in Deutschland. „Das ist aber erst einmal nicht in Sicht“, sagt Tolweth. Die wichtigsten Streckenziele seien ohnehin von München erreichbar. „Wir müssen jetzt erst einmal dafür sorgen, dass das läuft.“ Helfen soll dabei eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr: Die Regionalbus-Gesellschaft Rebus kündigte nun an, den Fahrbetrieb zwischen Rostock und Laage wieder aufzunehmen. Die Linienflüge der Lufthansa würden ohne Anmeldung vom Zentralen Omnibusbahnhof in Rostock bedient, heißt es.

Der Aufsichtsratschef des Flughafens, Detlev Göllner ( CDU), ist positiv gestimmt: „Wir sind seit drei, vier Jahren auf dem aufsteigenden Ast und haben nun einen Einbruch erlebt. Aber jetzt wird es schnell wieder aufwärts gehen.“

André Horn