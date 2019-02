Laage

Die österreichische Fluggesellschaft Laudamotion wird von Mitte Juni an drei Mal wöchentlich die Strecke zwischen Rostock-Laage und Palma de Mallorca bedienen. Nach dem Wegfall aller Verbindungen vom Flughafen nimmt eine weitere Fluggesellschaft den Airport in ihr Streckennetz auf.

Die Airline setze dabei Flugzeuge vom Typ Airbus A 320 mit 180 Sitzplätzen ein, teilte der Flughafen am Mittwoch mit. Die Vereinbarung gelte bis Ende Oktober.

Flüge schon verfügbar

Auf der Internetseite der österreichischen Billig-Fluglinie können Reisende bereits Flüge buchen – teilweise für unter 30 Euro pro Strecke. Die Strecke wird von der Ryanair-Tochter-Gesellschaft ab 13. Juni jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend angeflogen.

Erst am Montag hatte die Geschäftsführerin des Flughafens in Laage, Dörthe Hausmann, bekanntgegeben, dass die türkische Airline Corendon von Mitte April an zwei Mal wöchentlich Antalya anfliegen werde.

Flughafen wegen Insolvenzen in Krise geraten

Rostock-Laage war in Folge der Insolvenzen der britischen Regional-Fluggesellschaft Flybmi am vergangenen Wochenende und des Ferienfliegers Germania zwei Wochen zuvor in die Krise geraten. Damit waren alle bisherigen Linien- und Pauschalflüge weggefallen. Nur die Sommerflüge von Kreuzfahrtgesellschaften, die ihre Passagiere nach Warnemünde bringen, standen noch fest.

Das Engagement von Corendon und Laudamotion steht im Zusammenhang mit Bemühungen Hausmanns, im Ausland Ersatz für die ausgefallenen Verbindungen zu suchen.

