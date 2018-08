Rostock/Greifswald

Aufregung um dubiose internationale „Raubverlage“: Mehr als 5000 Wissenschaftler von deutschen Universitäten, Forschungsinstituten und Bundesbehörden sollen bundesweit in scheinwissenschaftlichen Online-Zeitschriften veröffentlicht haben – ohne jede Qualitätskontrolle ihrer Forschungsergebnisse. Das haben monatelange Recherchen des NDR sowie weiterer Medien ergeben. Wie jetzt bekannt wird, gibt es auch Fälle in MV. Sowohl Mitarbeiter der Universität Rostock als auch der Greifswalder Uni sollen in dubiosen Internet-Journalen Ergebnisse veröffentlicht haben.

Den Recherchen zufolge nutzen die pseudowissenschaftlichen Verlage – in der Kritik steht besonders Omics International mit Hauptsitz in Indien – den in der Wissenschaft herrschenden Publikationsdruck und sprechen per E-Mail gezielt Akademiker an. Die Betroffenen publizieren dann ihre Forschungsergebnisse gegen Zahlung teils hoher Gebühren in über das Internet verfügbaren „Open-Access-Journalen“, die in Südasien, der Golfregion oder Afrika herausgegeben werden.

Auch an den Universitäten in Rostock und Greifswald haben Forscher mit dem dubiosen Verlag Omics International zusammengearbeitet. So hätten Wissenschaftler der Universitätsmedizin Rostock in mehreren Open-Access-Journalen von Omics International publiziert, erklärt Prof. Emil C. Reisinger, Dekan und wissenschaftlicher Vorstand der Unimedizin Rostock. Die Kosten seien jedoch ab etwa 2015 nicht mehr aus Haushaltsmitteln übernommen worden. „Seit 2015 überprüfen wir an der Medizinischen Fakultät Rostock sämtliche wissenschaftlichen Veröffentlichungen, deren Publikationskosten aus Landesmitteln bezahlt werden sollen“, sagt Reisinger. Dadurch sollen Publikationen in solchen betrügerischen Verlagen vermieden werden. Beiträge in solchen Verlagen würden nicht als wissenschaftliche Leistung anerkannt.

„Wir achten darauf, dass unsere Studien in Zeitschriften erscheinen, die in der medizinischen Datenbank ,Medline’ gelistet sind“, betont Reisinger. Dort sei eine Qualitätskontrolle durch einen etablierten Gutachterprozess gewährleistet. Die Freiheit von Forschung und Lehre stelle es Wissenschaftlern grundsätzlich frei, in welcher Form und in welchem Journal sie die Ergebnisse ihrer Forschung der Fachwelt vorstellen. „Wenn dafür Landesmittel verwendet werden, muss unseres Erachtens jedoch eine wissenschaftliche Qualitätskontrolle gewährleistet sein.“

Die in Verruf geratenen Firmen behaupten, Forschungsergebnisse wie international üblich vor Veröffentlichung unabhängigen Experten zur Prüfung vorzulegen. Den Recherchen zufolge geschieht dies jedoch oft nicht. Vielmehr würden eingereichte Studien oft binnen Tagen publiziert. Dadurch gelangten nicht selten fragwürdige Studien mit scheinbar wissenschaftlichem Gütesiegel an die Öffentlichkeit.Die Universität Rostock unterhalte keine institutionelle Mitgliedschaft mit dem Verlag Omics International oder ähnlichen Verlagen, betont Prof. Udo Kragl, Prorektor für Forschung und Wissenstransfer. In einzelnen Zeitschriften des Verlags hätten Rostocker Mitarbeiter aber publiziert. „Bei Omics International sind seit 2009 zehn Artikel von Wissenschaftlern der Universität erschienen“, sagt Kragl. Pro Jahr würden von Forschern der Uni mehr als 2500 Publikationen veröffentlicht. In welcher Zeitschrift, das würden die Wissenschaftler selbst entscheiden.

Auch an der Universität Greifswald haben Forscher in „Open Access Magazinen“ von Omics International publiziert. Die Prüfung, ob es sich um bewusst dort veröffentlichte Beiträge handelt oder um Manipulationen des Verlags Omics International, sei noch nicht abgeschlossen, erklärt Julia Lammertz von der Uni-Pressestelle. Seit 2011 seien vier Artikel von Mitarbeitern der Unismedizin veröffentlicht worden. Angesichts der Publikationsmenge von Greifswalder Wissenschaftlern (2015: 1208 Artikel, 2016: 1068) stellen diese vier Aufsätze nur einen marginalen Anteil dar. Es habe sich herausgestellt, dass der Autor eines Beitrags im „Tropical Medicine & Surgery“ (2013) der Universität nicht bekannt ist, vermutlich handle es sich dabei um eine Manipulation.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat unterdessen eine gründliche Untersuchung der Fehlentwicklungen bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen gefordert. Dies sei „im Interesse der Wissenschaft selbst“, so Karliczek. Weltweit sollen 400000 Forscher in unseriösen Journalen publiziert haben. Die Anzahl solcher Publikationen soll sich demnach in den letzten fünf Jahren weltweit verdreifacht, in Deutschland sogar verfünffacht haben.

