Rostock

Zwei Gedenksteine im Landkreis Rostock sind am Freitag beschädigt worden. Die Fälle sind am Vormittag aus Satow und aus Strenz in der Gemeinde Lüssow gemeldet worden, die Beschädigungen betrafen jeweils Gedenksteine für die Opfer der Weltkriege. An beiden Orten hatten Unbekannte die Inschriften der Gedenksteine durch das Aufbringen von Zementputz unkenntlich gemacht. Die Beseitigung der Verschmutzungen wurden veranlasst. Die Kriminalpolizei ermittelt.

OZ