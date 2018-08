Rostock

Der Gegenstand, der am Freitagabend das Taxi an der Einfahrt zum Warnowtunnel traf, durchschlug die Windschutzscheibe laut Polizei zwar nicht. Jedoch riss die Scheibe, und Splitter fielen in den Innenraum. Der Taxifahrer blieb unverletzt.

Zur Galerie Am Freitagabend ist die Frontscheibe von einem Rostocker Taxi bei der Einfahrt in den Warnowtunnel aus Richtung Schmarl durch einen herunterfallenden Gegenstand beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Nach Zeugenaussage sollen sich Personen auf dem Tunnelkopf zum Tatzeitpunkt aufgehalten haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Wer Personen beobachtet hat, die sich am Tatort oder im Umfeld aufgehalten haben, sollte den Kriminaldauerdienst Rostock unter Tel. 0381-4916-1616 verständigen.

Paterjey Thomas