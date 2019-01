Rostock

Geldautomat in Flammen: Unbekannte haben am Montagmorgen eine Maschine vor Galeria Kaufhof in der Breiten Straße angezündet. Das Feuer konnte gelöscht werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bisher keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang ist besonders folgende Frage für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung, heißt es von der Polizei.

Deshalb bitten die Beamten um die Mithilfe von Zeugen: Wer hat am Montagmorgen zwischen 2 und 2.30 Uhr in der Breiten Straße, Ecke Lange Straße verdächtige Personen- und/oder Fahrzeugbewegungen festgestellt? Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeipräsidium Rostock unter Tel.: 03 82 08 / 8 88 22 22, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

OZ