Laage

Die kleine Ronja hatte sich schon gefreut: „Vor allem auf das Essen“, sagt die Siebenjährige. Eine Woche wollte sie mit ihren Eltern im Urlaubsort Kumköy in der Türkei verbringen. Jetzt werden es nur noch sechs Tage, denn Ronja und ihre Eltern Anne Sprenger und Tony Boljahn-Sprenger saßen am Dienstag nach der Germania-Insolvenz am Flughafen Laage fest. Ihr Flug nach Antalya wurde gestrichen, wie alle Verbindungen der Fluglinie. Dabei hatten sie noch Glück im Unglück: „Jetzt fliegen wir am Mittwoch ab Berlin“, sagt Tony Boljahn-Sprenger.

Zwei Tage Berlin

Etwa 20 Passagiere des Flugs ST3226 Laage-Antalya waren am Dienstag zum Terminal in Laage gekommen, um zu erfahren, wie es weitergeht. Darunter auch zwei befreundete Paarevon der Insel Rügen. „Wir haben es heute Nacht erfahren, sind aber dennoch losgefahren, weil wir hofften, dass uns der Veranstalter Öger Tours helfen kann“, sagt Anja, die ihren vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Tatsächlich wurde eine Alternative gefunden – wenn auch erst am Donnerstag, ebenfalls ab Berlin. Doch die kleine Rügener Reisegruppe nimmt es einigermaßen gelassen. „Es ist zwar ärgerlich, aber wir sind in Urlaubsstimmung und flexibel. Jetzt machen wir eben zwei Tage Urlaub in Berlin und nur acht in der Türkei“, sagt Anja.

Nicht ganz so entspannt ist ein Paar aus Graal-Müritz, das ebenfalls anonym bleiben möchte. Für die beiden Urlauber gab es zunächst keinen Ersatzflug. Unruhig sitzen sie im Wartebereich. „Wir wollten Freunde in Side besuchen. Sie haben uns angerufen und uns gesagt, dass der Flug ausfällt“, sagt er. Eine Woche wollten die beiden bei ihren Freunden verbringen. „Wir hatten uns sehr darauf gefreut. Schade, dass es jetzt kürzer wird“, sagt sie, denkt dabei aber auch an andere. „Bei uns ist es nur eine Woche Urlaub, aber für die Mitarbeiter von Germania ist es eine Katastrophe, da hängen ja Existenzen dran.“

Sorge um Urlaub

Auch die ersten Passagiere von späteren Germania-Flügen erkundigen sich am Dienstag in Laage. Wolfgang Kollmorgen hat einen Flug nach Mallorca gebucht und auch schon angezahlt: „Man kann kaum nachvollziehen, dass so etwas von heute auf morgen passiert“, sagt der Mann aus Gnoien. „Ich hoffe, dass es bald eine Lösung gib, es ist für uns ja schon praktisch ab Laage zu fliegen, dahin fahren wir nur 30 Kilometer.

Einige der Gestrandeten vom Dienstag versuchen ihr Glück gleich am Flughafen. „Wir hatten viele Anfragen von Passagieren, aber wir konnten ihnen nur sagen, dass die Veranstalter mit Hochdruck an Lösungen arbeiten“, sagt Jan Martin vom Last-Minute-Reisebüro direkt gegenüber des Schalters, an dem eigentlich der Check-In für den Antalya-Flug geplant war. „Wir tun unser Möglichstes, aber jetzt ist erstmal Geduld gefragt.“ Das Problem: Durch die Pleite von Air Berlin im Herbst 2017 ist das Flugangebot ohnehin schon knapp. Die höchste Priorität habe jetzt zunächst, die Germania-Passagiere, die in den Ferienorten festsitzen, nach Hause zu holen, betont Martin. „Für die ist die Situation besonders unangenehm.“

Gestrandet am türkischen Strand

Das kann Heiko Doeffinger aus Ribnitz-Damgarten nur bestätigen: Er macht derzeit in der Türkei Urlaub und sollte eigentlich am kommenden Freitag mit Germania zurückfliegen. „Die Ungewissheit, nicht zu wissen wann und wie man nach Hause kommt, ist natürlich kein tolles Gefühl“, schreibt er der OZ über Facebook. Andererseits ist zumindest das Klima am Mittelmeer derzeit offenbar angenehmer als im kalten Norden: „Hier ist völliges Chaos, aber die Sonne scheint, das Hotel ist super – also bleiben wir halt zur Not.“

Axel Büssem